AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Kaos planlarını bozacağız

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Hep birlikte bu kaos planlarını rafa kaldıracağız, bu oyunları bozacağız, bu bölücü hainlere 31 Mart gecesi bir kez daha güçlü bir mesaj vereceğiz." dedi.
Şahin, Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım programında, sadece seçimleri kazanmak için siyaset yapmadıklarını, insanların gönlünü de kazanmak istediklerini vurguladı.
Dev eserler bırakmak için karınca gibi çalışacaklarını, hiçbir gücün kendilerini hedeflerinden uzaklaştıramayacağını belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Ülke olarak büyük hedeflere ne zaman güçlü bir yürüyüş sergilesek, odaklansak, uluslararası güç odaklarının ve onların ülke içindeki işbirlikçilerinin bizi yolumuzdan döndürmek için kirli oyunlara başvurduklarını görüyoruz. Cumhuriyet'imizin ikinci asrında, 'Türkiye Yüzyılı' ve 'Gerçek Belediyecilik' hedeflerimizi ilan ettik. 2023'teki seçimlerden çok büyük bir başarıyla ayrıldık. Bizim bu güçlü yürüyüşümüzü görenler bizim yolumuzu kesmek için yine türlü oyunlara başvurdular. Pençe Kilit Operasyonu'nda bölücü terör örgütü PKK, askerlerimizi şehit etti. İstanbul'da Fatih Camii'nde imamımıza terörist saldırdı, yine İstanbul'da bir kiliseye saldırı düzenlendi. En son geçtiğimiz hafta DHKP/C tarafından İstanbul'da adliyeye saldırı düzenlendi. Hep birlikte kaos planlarını rafa kaldıracağız, bu oyunları bozacağız, bu bölücü hainlere 31 Mart gecesi bir kez daha güçlü bir mesaj vereceğiz."
Geride kalan yıllarda büyük bir salgının ekonomik daralmalara sebebiyet verdiğini aktaran Şahin, "Salgından çıktık, geçen yıl 'asrın felaketi' diyebileceğimiz çok büyük bir deprem yaşadık. Ülkemizin yakın coğrafyasındaki savaşları, çatışmaları hepimiz görüyoruz. Hiç şüphesiz ki bunların olumsuz etkileri oldu. Gerekli tedbirleri aldık. Vatandaşımızın yaşadığı zorlukları kolaylaştırmak için adımlar attık, emeklilerimize, işçilerimize, memurlarımıza her zaman destek olduk, onları enflasyona ezdirmedik. Ancak halen sorun var, istediğimiz oranda aşılabilmiş değil, bu sorunları, sıkıntıları gidermek için gerekli adımları bundan sonra da atacağız." diye konuştu.
Şahin, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve MHP İl Başkanı Arif Kılıç, Cumhur İttifakı'nın Kırşehir Belediye Başkan adayı Osman Arslan ve Kaman Belediye Başkan adayı Emre Demirci'yi tanıttı.
AK Parti'nin diğer ilçeleri Çiçekdağı'nda Hasan Hakanoğlu, Akçakent'te Yılmaz Kılıç, Mucur'da Osman Demir, Boztepe'de Mahmut Dalgalı, Akpınar'da Orhan Borhan da belediye başkan adayı olarak tanıtıldı.
Öte yandan Şahin, Gelecek Partisinden istifa eden Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener ile bazı yöneticilere AK Parti rozeti taktı.
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