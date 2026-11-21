AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Milletin malına uzanan kirli elleri korumak, rüşvet iddialarını ve mali skandalları örtmek için dokunulmazlıklar bir kalkan olamaz. Özgür Özel ve yakın ekibi, milletin alın teriyle ve belediye kaynaklarıyla anılan bu ağır rüşvet ve usulsüzlük iddiaları karşısında çıkıp hesap vermek yerine, korkakça dokunulmazlık zırhının arkasına saklanıyorlar" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Karşıyaka Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda İnan'a AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı eşlik etti. Toplantıda konuşan İnan şunları söyledi:

"Milletimizin alın terine göz diken bu fon şeytanlarıyla mücadele edeceğimizi söyledik ve anında gereğini yaptık. Sorunu önce bizim devletimizin denetim kurumları tespit etti, savcılık anında harekete geçti, vatandaşın tek kuruşu yanmasın diye meclisimizden 18 günde kanun çıkardık. Tam 445 bine yakın yatırımcıya, 119 fonda toplam yaklaşık 161 milyar lira ödeme yapıldı. İhmali, kusuru veya kastı olan hiç kimseye en küçük bir gevşeme gösterilmiyor. 'Eski bakanmış, bakan yardımcısıymış, milletvekiliymiş, bürokratmış' diye kimsenin gözünün yaşına bakılmadı, hepsi hakkında işlem başlatıldı."

'TEK TEK ANLATACAĞIZ'

"YP Genel Başkanı Özgür Özel 'AK Parti sözünde durmadı' diyerek mızmızlanıyor" diyen İnan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kiminle, hangi köşede ne fısıldaştın? Bilmiyorum ama belli ki birileri seni fena işletmiş. AK Parti kapalı kapılar ardında pazarlık yapmaz. Geçtiğimiz hafta bu kurultay şaibelerinin baş aktörü Özgür Özel, yeni bir kurultayla milletin karşısına çıktı. İstanbul'daki yolsuzluk düzeninin iddia edilen mimarıyla Silivri'den canlı bağlantı yaptı. Ama Manisa'ya canlı bağlantı yapmasını beklerdim. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne bir bağlantı aç, oradaki eski dostlarına bir mikrofon tut bakalım senin Manisa'da çevirdiklerinle ilgili neler anlatacaklar? İzmir'de yapamadıklarını, Aydın'da yapamadıklarını Manisa'da nasıl yaptığını anlat. Sen anlatmazsan, cesaretin yoksa teşkilatımızla Manisa'da nasıl bir rüşvet çarkı ortaya koyduğunuzu tek tek anlatacağız."

'İKİNCİ TAZMİNAT DAVASINI AÇMIŞ'

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan daha sonra şöyle konuştu:

"Ne zaman Özgür Özel'in bu gerçeklerini açıklasam, ertesi gün avukatlarımıza bir tebligat geliyor. Dört gün önce ikinci tazminat davasını açmış. İki değil 22 tane dava açmazsan hatırım kalır. Benim arkamda AK Parti teşkilatları var, senin arkanda rüşvetçi, hırsız, itirafçı arkadaşların var. Milletin malına uzanan kirli elleri korumak, rüşvet iddialarını ve mali skandalları örtmek için dokunulmazlıklar bir kalkan olamaz. Özgür Özel ve yakın ekibi, milletin alın teriyle ve belediye kaynaklarıyla anılan bu ağır rüşvet ve usulsüzlük iddiaları karşısında çıkıp hesap vermek yerine, korkakça dokunulmazlık zırhının arkasına saklanıyorlar."

'ARKADAŞLARININ KİRLİ GÜNDEMİNE ESİR OLMUŞSUN'

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'ye geçmişte değer verdiğini dile getiren İnan konuşmasına şöyle devam etti:

"Yaklaşık 1,5 yıl önce AK Parti'ye katılman için benimle hangi görüşmeleri yaptığını, masada neleri konuştuğumuzu ikimiz de çok iyi biliyoruz. O gün 'Sen bu şehir için çok değerlisin' diyordun. 'Bu kirli ilişkilerden haberim yoktu. Nasıl bir çukurun içine düştüm bilmiyorum ama kendimi bu pisliklerden nasıl koruyacağım?' ifadelerini kullanıyordun. Ne oldu da başarısını övdüğün bir siyasetçiye bugün sosyal medyadan 'Sen daha doğmamışken' diye başlayan üstenci tweetler atmaya başladın? 'Kendimi koruyacağım' dediğin o çarkın ve o arkadaşlarının kirli gündemine tamamen esir olmuşsun. Sakın o gün kurduğun cümleleri inkar etmeye kalkma. Eğer Genel Başkanın Özgür Özel'in elinde bir bilgi, bir belge varsa çıksın mertçe konuşsun. Başkalarının hesabına kendinize mayın eşekliği yaptırtmayın."

'AK BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE YENİ BİR HİZMET DÖNEMİ BAŞLADI'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz' sözlerini hatırlatarak, hata yapanın AK Parti'de korunmayacağını söyledi. Saygılı şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'de kendini dokunulmaz gören 'siyaset şımarıklığına' yer yoktur. AK Parti'de milletin emeğini, teşkilatların gayretini boşa çıkaracak tek bir aktör barınamaz. Milletimiz adına ortada bir sorun veya kriz varsa bunu çözecek irade Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu çözecek kurumsal yeterlilik ve kabiliyetin adı da AK Parti'dir."

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde AK belediyecilik anlayışıyla yeni bir hizmet döneminin başladığını belirten Saygılı, su tarifelerinde yüzde 60 civarında indirim komisyondan geçtikten sonraki meclise geleceğini söyledi. Saygılı, "Geçtiğimiz hafta önergemiz Büyükşehir Belediye Meclisimize geldi ve ilgili komisyonlara sevk edildi. Önümüzdeki hafta komisyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte su tarifelerinde yüzde 60 civarında bir indirim sağlamayı hedefliyoruz" dedi.