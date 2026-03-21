AK Parti Grup Başkanı Güler, Sivas\'ta partisinin bayramlaşma programında konuştu Açıklaması

21.03.2026 17:03
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Katil İsrail'in ABD desteğiyle beraber son dönemde komşumuz İran'a yaptığı saldırılarla beraber dünya başka bir iklime, başka bir kaosa düşmüş durumda." dedi.

Güler, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bu bayramı biraz buruk geçirdiklerini belirten Güler, "Maalesef dünya bir krizler sarmalına düşmüş durumda. Katil İsrail'in ABD desteğiyle beraber son dönemde komşumuz İran'a yaptığı saldırılarla beraber dünya başka bir iklime, başka bir kaosa düşmüş durumda." dedi.

Güler, bu savaşın kendilerini etkilememesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizler de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve kararlılığı ile kendi iş cephemizi güçlü kılacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız, güçlendireceğiz. Biraz önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayramlaşma programındaydık. Orada da vurguladım, Cumhur İttifakı'nın varlığını güçlü ve daim kılacağız. Elimizdeki tüm imkanlarımızı bu birlikteliğin daha da ileriye taşınması için seferber edeceğiz. Bizlere düşen görevler bunlar. Bir de şehrimize dair sorumluluklarımız var. Bizleri destekleyen, bu güne kadar desteğini hiç esirgemeyen hemşerilerimize karşı borcumuz. Onların beklentilerine, bu beklentilerini karşılayacak çalışmaları da ortaya koymamız gerekiyor. İnşallah yazdan sonra, 2023 seçimlerinden bugüne kadar yaptığımız birçok çalışmanın meyvelerini de toplamaya başlayacağız."

Programa, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Abdullah Güler, AK Parti, Politika, İsrail, Sivas, Dünya, İran, Son Dakika

Advertisement
