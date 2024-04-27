AK Parti Grup Başkanvekili: Büyük İsrail gerçekleşmeyecek - Son Dakika
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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili: Büyük İsrail gerçekleşmeyecek

AK Parti Grup Başkanvekili: Büyük İsrail gerçekleşmeyecek

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, 'İsrail Dışişleri Bakanı da bütün dünya da bilsin ki Sevr'i gerçekleştiremeyenler, büyük İsrail'i de gerçekleştiremeyecekler.' dedi.

27.04.2024 12:48
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, "İsrail Dışişleri Bakanı da bütün dünya da bilsin ki Sevr'i gerçekleştiremeyenler, büyük İsrail'i de gerçekleştiremeyecekler." dedi.

AA muhabirine konuşan Akbaşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin, "İsrail Dışişleri Bakanı da bütün dünya da bilsin ki Sevr'i gerçekleştiremeyenler, büyük İsrail'i de gerçekleştiremeyecekler. Dün Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde buna izin vermeyen aziz ve asil milletimiz bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde buna asla ve kat'a geçit vermeyecek." diye konuştu.

Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün insanlığı sömürmek isteyen modern firavunlara hatırlatırız ki dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mutlaka mümkündür. Bütün insanlığı faşist ve baskıcı bir düzenle boyunduruğu altına alan zalimler bilsinler ki özgürlük meşalesi artık yakılmıştır. Gazze de Kudüs de bütün dünya da Allah'ın izniyle gerçek anlamda özgürlüğüne kavuşacak ve bütün insanlık bu özgürlük ikliminde adalet ve merhamet düzeninde birlikte yaşama imkanına inşallah kavuşacak. Selam olsun insanlığı özgürleştiren liderlere, selam olsun özgürlük için mücadele verenlere."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili: Büyük İsrail gerçekleşmeyecek - Son Dakika

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