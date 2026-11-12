AK Parti Grup Başkanvekili Gül: "Failin kimliğine, mevkisine, makamına bakmaksızın fiilen bir suç oluşturuyorsa, kim yanlış yapmışsa sonuna kadar gidilecektir"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, fon soruşturmasına ilişkin, "Failin kimliğine, mevkisine, makamına bakmaksızın fiilen bir suç oluşturuyorsa, milletin parasına el uzatmış, milletin emanetine halel getirmiş her kim varsa, kim yanlış yapmışsa bu hususta sonuna kadar elbette gidilecektir, gidilmektedir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri' programına konuk oldu. Fon soruşturmasına dair açıklamalarda bulunan Gül, "Adalet Bakanımızın da vermiş olduğu adli süreçlerle ilgili 464 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 118 kişinin tutuklandığı, 262 kişi hakkında adli kontrol, 40 firari şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı da kamuoyunca malumdur. Keza 386 gerçek kişi, 116 tüzel kişinin de mal varlığına tedbir konulduğu bir adli süreç devam ediyor. AK Parti olarak tutumumuz yargının ve idari bürokrasinin bu hususta hiçbir şekilde kol kırılır yen içinde kalır anlayışı içerisine girmeden, failin kimliğine, mevkisine, makamına bakmaksızın fiilen bir suç oluşturuyorsa, milletin parasına el uzatmış, milletin emanetine halel getirmiş her kim varsa, kim yanlış yapmışsa bu hususta sonuna kadar elbette gidilecektir, gidilmektedir. Ödemeler devam ediyor. 108 fonda 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar lira ödeme yapılmış. 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını geri almış. Bu süreçte bu fondan etkilenen hangi vatandaşımız varsa onların da yine ödemelerinin yakından takip edildiği bir süreç devam ediyor" diye konuştu.

"Hiçbir şekilde üstü örtülecek bir konu değil"

Abdülhamit Gül, fon meselesinde ismi bulunanların bir listede açıklanıp açıklanmamasına dair, "Bu hususta bizim de daha önce hep yaptığımız listeyse bu hususlar açıklansın ki, açıklanmadıkça da bu hususlar kamuoyunda sürüncemeye bırakıldıkça, o zaman herkes adeta burada bir suçluymuş gibi bir intiba oluşuyor. O yüzden sürecin hem şeffaf olması hem gecikmeden sürdürülmesi, titiz bir şekilde yapılması ve burada da hiçbir ayrımcılık yapılmaması çok önemli. Bu hususta da bir titizliğin hem yargı hem idari mekanizmalar tarafından yapıldığını da görüyoruz. Yer yer açıklamalarla kamuoyuna da bilgilendirmeler yapılıyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde üstü örtülecek bir konu değil. Ne varsa üstüne gidilecek bir konudur" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız yeniden aday olabiliyor, bu kararın da 360'la alınması gerekiyor"

Abdülhamit Gül, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi mevcut anayasaya göre iki dönemden sonra eğer Meclis seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanımız yeniden aday olabiliyor. Bu kararın da 360'la alınması gerekiyor. Bir nitelikli çoğunluk söz konusu. Bu nedenle Meclisin böyle bir karar alması halinde Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olmasının önünde hukuki ve anayasal bir engel yok. Anayasa da buna imkan tanınmakta. Mayısın şu tarihinde olur, nisanın bu tarihinde olur gibi bir tarih vermemiz bir defa Meclisin hükmü şahsiyetine ve milli iradeye saygısızlık olur. Bu kararı verecek olan Meclisin bizatihi kendisidir. Siyasi partilerin bu konudaki değerlendirmeleridir. Benim bu konudaki hem öngörüm hem beklentim şudur ki; Cumhurbaşkanımızın yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesinde, aday olmasında ülkemizin daha güçlü bir geleceği adına ihtiyacı vardır. Hangi partide olursa olsun Tayyip Erdoğan bu ülkenin istikrarı için bu ülkenin varlığını daha da güçlenmesi için önemli bir liderlik yapmıştır. Yapacağına da milletimizin inancı vardır. Ben milletimizin bu duygusunun hilafına bir siyasetin buna engel olmayacağını düşünüyorum. O yüzden ben Mecliste Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkacak bir parti olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sürecin mevcut Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu hükümlerine göre yürütülmesi gerektiğini belirterek, seçim kararının alınmasının ardından 60 günlük sürenin işleyeceğini ifade etti. Gül, değerlendirmesinin 2023 seçimlerinde uygulanan usulle de örtüştüğünü kaydetti.

"İzleme Komisyonu'nun önümüzdeki haftalarda kurulacağını düşünüyorum"

Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Gül, mağaraların boşaltıldığını ve Irak ile Suriye'deki devlet dışı unsurların silahlarını devlete teslim ettiklerini dile getirerek, "Tüm bunlar olurken konuşlanmamızı, terörle mücadelemizi asla sona erdirmiş değiliz. Bu konuda ilgili birimlerimiz de teyakkuzda ve kararlı bir şekilde çalışmalarını ayrıca sürdürüyor. Bizim temel arzumuz yakın zamanında bu sürecin başarıyla tamamlanması. Milli Güvenlik Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra da bu konuda ertelemeler, kanundaki diğer adli hususlar devreye girecek. 6 aylık süre başlayacak. Bu kanundan yararlanmak isteyenler müracaat edecek. Otomatik bir şekilde şu isimler yararlandı gibi bir talep yok. Hangi isimler yararlanacağını düşünüyorsa mahkemeye başvuracak, mahkeme de bunu değerlendirecek. Temaslarımız sürüyor. Bu temasların neticesinde bir İzleme Komisyonu kuracağız. Mecliste bir yürütmede kurul kuruldu. Mecliste de bu sürecin takibi, öneriler için millet adına denetimi için bir İzleme Komisyonu kurulacak. İnanıyoruz ki yakın zamanda artık silahlar tamamen susacak, demokrasi daha da sesini güçlü bir şekilde çıkaracak. Tüm partilerin görüşlerini aldıktan sonra hem takvim hem içerik hem sayı hususlarında değerlendirmeler yapıldıktan sonra bir karara varılır ama ben çok geç bir tarihe kalmadan kurulacağını düşünüyorum. Birkaç hafta içerisinde, önümüzdeki haftalarda kurulacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Hal Yasası gündemde

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, üretici ile tüketici arasındaki aracılık kademelerinin ürün fiyatlarına ek maliyet getirdiğini belirterek, tarladan sofraya uzanan süreçte fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Hal Yasası'nın Meclis gündemine alınacağını ve düzenleme üzerinde çalışıldığını ifade etti. Gül, emeklilerin hak ettikleri maaş seviyesine ulaşmaları için Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışma yürüttüğünü de dile getirdi. Düzenlemede emeklilerin memnuniyetini ve hakkaniyeti gözeten bir sonuca ulaşılmasının hedeflendiğini ifade eden Gül, çalışmaların bütçe takviminin ardından tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti. Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşların hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında korunması yönünde güçlü talimatları bulunduğunu da vurguladı.

"Gazeteci, düşüncelerini, fikirlerini açıklayanlarla ilgili daha hassas olunması herkesin ortak dileğidir"

Dezenformasyon yasasının milli güvenlik boyutu ve kişisel özgürlükleri ihlal eden haberlere yönelik de Gül, "AK Parti olarak temel yaklaşımımız tutuklamanın istisna olduğu konusudur. Tutuksuz yargılamanın esas olması, tutuklamanın da istisna olması. Nitekim ceza mevzuatında da tutuklamalar çok zor şartlara bağlanmıştır. Bir kişinin tutuklanmaması suçlu olmadığı anlamına da gelmiyor. Tutuksuz yargılamalar devam eder, bir mahkumiyet varsa gerekli çalışma ve o konuda bir infaz ortaya konur. Özellikle gazeteci, düşüncelerini, fikirlerini açıklayanlarla ilgili de daha hassas olunması herkesin ortak dileğidir. Bunlar genel ilkeler. Bunun kararını verecek olan yargı mercileri. Düşünce, ifade özgürlüğünün esas olduğu, düşünce ifade özgürlüğüyle hakareti birbirinden ayırt edici bir uygulamanın çok önemli olduğu açıktır. Elbette insanın olduğu yerde eksik, hatalı kararlar da olabilir. Yargıda da eksik kararlar olabilir. Orada uygulamadan kaynaklı mı, yoksa yasal düzenlemeyle ilgili bir ihtiyaç var mı? Bu konularla alakalı da Meclis ihtiyaç duyulan her konuda zaten bunun için var. Bu hususlar son zamanlarda da gündemde değerlendirilen konular. Asıl olan bizim hem demokratik ortamın güçlenmesi, düşünce, ifade özgürlüğünün daha da güçlenmesi ama burada da bir kimsenin bir karakter suikastına da uğramaması. Bu aradaki dengeyi biz önemsiyoruz. Bu hususta nerede ne eksiklik varsa elbette AK Parti olarak da biz vatandaşımız için demokrasi için varız. Her türlü değerlendirmeler yapılabilir" dedi.