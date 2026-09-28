AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Karaman'da akademik yıl açılış töreninde konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Bu kadar zulmü, soykırımı yapmış zalim ve eli kanlı soykırımcı, çıkıp BM kürsüsünden hitap edebiliyor. Aslında onun hitap etmesi gereken yer, Birleşmiş Milletler kürsüsü değil Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde sanık kürsüsü olması lazım." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında kentte bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 2026-2027 akademik yılının açılış töreninde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Gül, zorlu sınav süreçlerini geride bırakarak üniversiteye adım atan gençleri tebrik ederek, derslerin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişime de odaklanmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Yalta Konferansı'ndan Soğuk Savaş dönemine kadar Batı merkezli kurulan küresel düzenlerin insanlığa barış getiremediğini ve bu tezlerin çöktüğünü belirten Gül, Osmanlı'nın çekilmesiyle Filistin başta olmak üzere dünyada adaletin yerini zulme bıraktığını vurguladı.

Abdulhamit Gül, Batı anlayışının insanlığa vereceği bir vizyon kalmadığını, dünyada kaybolan barış ve adaleti Türk gençlerinin yeniden tesis edeceğini anlattı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasına değinen Gül, şöyle konuştu:

"Bu kadar zulmü, soykırımı yapmış zalim ve eli kanlı soykırımcı, çıkıp BM kürsüsünden hitap edebiliyor. Aslında onun hitap etmesi gereken yer, Birleşmiş Milletler kürsüsü değil Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde sanık kürsüsü olması lazım ama bugün gelip orada konuşabiliyor. Bunu gerçekleştirecek olan, işte sizlerin ortaya koyacağı güçlü bir tasavvurdur, vizyondur. Bakın aynı kürsüde 'Dünya beşten büyüktür' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. O da hakkı, hakikati Filistin başta olmak üzere bütün mazlum coğrafyalarının hukukunu orada savunmuştur. İşte o yüzden sizlerin vizyonuyla inanıyoruz ki bu adaletsiz düzeni değiştireceksiniz. Sizlere inanıyoruz. Bunu yapabilmek için Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmesi lazım. Önce içeriği toparlamak ve sonra da daha adil bir dünya için çok güçlü bir Türkiye vizyonuna kavuşmamız lazım."

Gül, Türkiye'nin geçmişte darbe anayasaları, siyasal ve ekonomik krizler ile kısa ömürlü hükümetler yüzünden istikrarsızlaştırıldığını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve güçlü liderlikle bu krizlerin aşıldığını vurguladı.

Terörün ülkeyi zayıflatma yöntemi olarak kullanıldığını ifade eden Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cepheyi güçlendirme vizyonu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteğiyle Meclis'ten geçen "Terörsüz Türkiye" sürecine dikkati çekti.

Abdulhamit Gül, devletin niteliklerinden ve milletin değerlerinden taviz verilmeden hayata geçirilen bu "Türkiye Mutabakatı" modelinin, annelerin ağlamamasını ve terörün tamamen sona ermesini hedeflediğini belirtti.

"Onları incitecek hiçbir adım içerisine asla girmedik"

Şehit ve gazilerin emanetine sahip çıktıklarına dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Onları incitecek hiçbir adım içerisine asla girmedik. Yine bunu yaparken tahliyeler ya da kanunun uygulanmasını bir eşiğe bağladık. PKK-KCK ve onunla bağlantılı tüm örgütler, fiili varlığını sona erdirecek. Tüm silahları, mühimmatları devlet kurumlarına teslim edecek. Güvenlik kurumlarımız bunu tespit edecek. PKK tüm silahları, mühimmatları bırakmıştır. 'Bunu tespit ettik diyecek' Yeter mi? Yetmez. Milli Güvenlik Kuruluna gelecek. Milli Güvenlik Kurulu da bunu 'evet, teyit ediyorum' diyecek. Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ondan sonra bu kanundaki haklardan ilgililer yararlanabilecek. Dolayısıyla bu konuda da bir emniyet sibobunu getirdik. Bunu yaparlarsa bu kanun hayata geçecek. Yapmadıkları takdirde elbette terörle mücadelemizi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz."

"Kardeşliğimiz daha da perçinlenecek"

Gül, terörün Türkiye'ye ekonomik maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğunu hatırlatarak, "Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin üç defa yeni baştan yapılması demek. Yollar, köprüler, havaalanları, üniversiteler, konutlar, bütün bunları yapıyorsunuz. Bu kadar para terörün maliyeti. Şimdi bu maliyet, üniversitelerde AR-GE, gençlerimizin üniversite mezunu istihdamı için yeni fabrikalar, üretim alanları olarak yansıyacak. Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, huzuruna, kardeşliğine çok daha önemli katkı yapacak, kardeşliğimiz daha da perçinlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin önü, geleceği açıktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kronikleşmiş sorunları çözerek ülkenin önünü açtığını dile getiren Gül, "Bundan sonra da yine sizlere güvenerek, 'Türkiye'nin önü açık' diyoruz. Allah'ın izniyle dünyanın süper gücü, Türkiye Cumhuriyeti olacak. Bunun da mimarları sizler olacaksınız. Sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdulhamit Gül, barınma dahil gençlerin ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Vali Hayrettin Çiçek ise Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin gelişen ve büyüyen bir üniversite olduğunu belirterek, 2026-2027 akademik yılının tüm ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı da üniversitenin yalnızca bilgiyi aktaran değil, bilgi üreten, bilgiyi teknolojiye dönüştüren ve ürettiği değeri toplumla buluşturan bir kurum olduğunu aktardı.

Programa, AK Parti Karaman milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.