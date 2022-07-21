AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması

21.07.2022 17:09
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarıyla ilgili, "Dün terör örgütü elebaşı Apo'nun heykelini dikeceklerini söyleyen, 6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi, terörden mahkum bir eş başkan, tutmuş 'Çanakkale'ye gideceğim,...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarıyla ilgili, "Dün terör örgütü elebaşı Apo'nun heykelini dikeceklerini söyleyen, 6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi, terörden mahkum bir eş başkan, tutmuş 'Çanakkale'ye gideceğim, şehitlikleri ziyaret edeceğim.' demiş. Günaydın, uyan da balığa gidelim." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde, Yenice Devlet Hastanesi Ramazan-Sebahat Çakmak Ek Hizmet Binası'nın açılış törenine katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, AK Parti hükümetlerinin sağlıkta devrim niteliğinde yatırımlara imza attığını söyledi.

Turan, hayırsever vatandaşların desteğiyle de önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, bunun en önemli ve yeni örneğinin, Ramazan-Sebahat Çakmak Ek Hizmet Binası olduğunu dile getirdi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Turan, şöyle devam etti:

"Daha önce Çanakkale'yi ağzına bile almıyordu. Dün terör örgütü elebaşı Apo'nun heykelini dikeceklerini söyleyen, 6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi, terörden mahkum bir eş başkan, tutmuş 'Çanakkale'ye gideceğim, şehitlikleri ziyaret edeceğim.' demiş. Günaydın, uyan da balığa gidelim. 49 yaşındasın şimdiye kadar bir kez 18 Mart'ta gelmemişsin, şimdiye kadar bir kez bir şehit evine gitmemişsin, şimdiye kadar bir kez sosyal medyadan 'Çanakkale' dememişsin, şimdi aklına gelmiş. Çanakkale, sizin altılı masanıza yedinci ayağı monte etmenin aparatı değildir."

Demirtaş'a 6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybeden Yasin Börü ve Diyarbakır annelerini ziyaret etmesi tavsiyesinde bulunduğunu vurgulayan Bülent Turan, "Sen önce 'PKK terör örgütü, lanet olsun' de, ondan sonra Çanakkale'ye gel. Çanakkale'ye gel de, Çanakkale'de o mübarek savaşta Kürt ile Türk nasıl omuz omuza olmuş, öğren. Sen Çanakkale'ye gel de Alevi, Sünni kadın ve erkek, genç ile yaşlı nasıl omuz omuza mücadele vermiş, ders al. Sen gel de Çanakkale'nin o halinden ibret al. Biz biliyoruz ki yılan derisini değiştirir ama karakterini asla değiştirmez. Biz senin ne olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ek binanın açılışı gerçekleştirildi.

Törene AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, çevre ilçelerin belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Bülent Turan ve beraberindekiler daha sonra beldedeki yeni iş yerlerinin açılışını yaptı.

YORUMLAR
500
TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal 'AK Parti Teşkilat Buluşması'nda konuştu Açıklaması TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal 'AK Parti Teşkilat Buluşması'nda konuştu Açıklaması Milletvekili Turan, sanayi sitesi inşaatını inceledi Milletvekili Turan, sanayi sitesi inşaatını inceledi
Kaynak: AA

Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:32 Milli Güvenlik Kurulu toplandı: Ana gündem terörle mücadele ve sınır ötesi operasyon
17:31 Şarkıcı Alişan ile boşanacakları iddia edilen Buse Varol'un, Selçuk Tektaş'ın anma törenine katılmaması dikkat çekti
17:22 Ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Dr. Ekrem Karakaya 'şehit' ilan edildi
17:07 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan kazada ortalık toz duman oldu! Yerde sürüklenen motosiklet alev aldı
16:50 Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan, Trabzon yolcusu! "Fenerbahçe bayrağını Trabzon'a dikeceğim" demişti
16:48 ABD'de 'iş' krizi! Başvurular 8 ayın zirvesine yükseldi
16:42 Evine aldığı Ukraynalı mülteciyle aşk yaşayıp eşini terk etmişti! İngiliz adam şimdi de Ukraynalı bir çifte evinin kapılarını açtı
16:45 Polis olmak isteyenlere müjde! Emniyet Genel Müdürlüğü şartları açıkladı
16:37 Fransa elim olay! Babasının kreşe götürürken arabada unuttuğu 14 aylık bebek öldü
16:27 Tırtıl bir anda yılana dönüşürse! Görenler hayretler içinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 17:43:35. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement