AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarıyla ilgili, "Dün terör örgütü elebaşı Apo'nun heykelini dikeceklerini söyleyen, 6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi, terörden mahkum bir eş başkan, tutmuş 'Çanakkale'ye gideceğim, şehitlikleri ziyaret edeceğim.' demiş. Günaydın, uyan da balığa gidelim." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde, Yenice Devlet Hastanesi Ramazan-Sebahat Çakmak Ek Hizmet Binası'nın açılış törenine katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, AK Parti hükümetlerinin sağlıkta devrim niteliğinde yatırımlara imza attığını söyledi.

Turan, hayırsever vatandaşların desteğiyle de önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, bunun en önemli ve yeni örneğinin, Ramazan-Sebahat Çakmak Ek Hizmet Binası olduğunu dile getirdi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Turan, şöyle devam etti:

"Daha önce Çanakkale'yi ağzına bile almıyordu. Dün terör örgütü elebaşı Apo'nun heykelini dikeceklerini söyleyen, 6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi, terörden mahkum bir eş başkan, tutmuş 'Çanakkale'ye gideceğim, şehitlikleri ziyaret edeceğim.' demiş. Günaydın, uyan da balığa gidelim. 49 yaşındasın şimdiye kadar bir kez 18 Mart'ta gelmemişsin, şimdiye kadar bir kez bir şehit evine gitmemişsin, şimdiye kadar bir kez sosyal medyadan 'Çanakkale' dememişsin, şimdi aklına gelmiş. Çanakkale, sizin altılı masanıza yedinci ayağı monte etmenin aparatı değildir."

Demirtaş'a 6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybeden Yasin Börü ve Diyarbakır annelerini ziyaret etmesi tavsiyesinde bulunduğunu vurgulayan Bülent Turan, "Sen önce 'PKK terör örgütü, lanet olsun' de, ondan sonra Çanakkale'ye gel. Çanakkale'ye gel de, Çanakkale'de o mübarek savaşta Kürt ile Türk nasıl omuz omuza olmuş, öğren. Sen Çanakkale'ye gel de Alevi, Sünni kadın ve erkek, genç ile yaşlı nasıl omuz omuza mücadele vermiş, ders al. Sen gel de Çanakkale'nin o halinden ibret al. Biz biliyoruz ki yılan derisini değiştirir ama karakterini asla değiştirmez. Biz senin ne olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ek binanın açılışı gerçekleştirildi.

Törene AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, çevre ilçelerin belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Bülent Turan ve beraberindekiler daha sonra beldedeki yeni iş yerlerinin açılışını yaptı.