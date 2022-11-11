İmamoğlu'nun eşiyle dans etmesine AK Partili Turan'dan tepki: Atatürkçülük 10 Kasım'da dans ederek değil, cumhuriyetimizi ayağı kaldırarak olur - Son Dakika
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İmamoğlu'nun eşiyle dans etmesine AK Partili Turan'dan tepki: Atatürkçülük 10 Kasım'da dans ederek değil, cumhuriyetimizi ayağı kaldırarak olur

12.11.2022 00:17

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'yla 10 Kasım'da dans etmesine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan sert tepki geldi. 10 Kasım'da dans eden kişinin AK Partili bir isim olsa her kesimden eleştiri geleceğini ileri süren Turan, "Buna isyanım var. Bu münasebetsizliğe, bu densizliğe isyanım var. Atatürkçülük 10 Kasım'da dans ederek değil, onun emanetine göğüsleyerek, omuzlayarak, Cumhuriyetimizi ayağı kaldırarak olur" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 Kasım'da eşi Dilek İmamoğlu'nu dansa kaldırması gündeme oturdu. İmamoğlu'na bir yandan destek mesajları gelirken, tepkiler de yükseldi.

"MATEM GÜNÜNDE EĞLENCE YAPMAYI GÖREV BİLDİ"

Çanakkale'de açılışa katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İmamoğlu çiftinin dans etmesini eleştirdi. 10 Kasım'ın matem günü olduğunu söyleyen Turan, "Dün üzülerek gördük. Bir büyükşehirimizin belediye başkanı maalesef yas günü olan, matem günü olan, siyahları giyindiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım'da eşiyle dans etmeyi, müzik içerisinde eğlence yapmayı adeta görev bilerek bir adım attı" dedi.

İmamoğlu'nun 10 Kasım'da eşiyle dans etmesi AK Partili Turan'ı kızdırdı: Bu densizliğe isyanım var

"BU DENSİZLİĞE İSYANIM VAR"

Dans eden kişinin kendisi olması halinde tüm Türkiye'nin eleştireceğini savunan AK Partili Turan, "Konumuz bu değil ama söylemeden geçemeyeceğim. Bu dansı o değil de, ben yapsaydım, bu dansı o değil de bir AK Partili belediye başkanı yapsaydı, polemik mi istersiniz, manşetler mi istersiniz, günlerce Türkiye bunlara boğulurdu. Ama 10 Kasım'da eşiyle dans eden bir belediye başkanını hiçbir basın kuruluşu eleştirmedi. Buna isyanım var. Bu münasebetsizliğe, bu densizliğe isyanım var. O yüzden diyorum ki, Atatürkçülük 10 Kasım'da dans ederek değil, onun emanetine göğüsleyerek, omuzlayarak, Cumhuriyetimizi ayağı kaldırarak olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika İmamoğlu'nun eşiyle dans etmesine AK Partili Turan'dan tepki: Atatürkçülük 10 Kasım'da dans ederek değil, cumhuriyetimizi ayağı kaldırarak olur - Son Dakika

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