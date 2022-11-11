İmamoğlu'nun eşiyle dans etmesine AK Partili Turan'dan tepki: Atatürkçülük 10 Kasım'da dans ederek değil, cumhuriyetimizi ayağı kaldırarak olur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 Kasım'da eşi Dilek İmamoğlu'nu dansa kaldırması gündeme oturdu. İmamoğlu'na bir yandan destek mesajları gelirken, tepkiler de yükseldi.

"MATEM GÜNÜNDE EĞLENCE YAPMAYI GÖREV BİLDİ"

Çanakkale'de açılışa katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İmamoğlu çiftinin dans etmesini eleştirdi. 10 Kasım'ın matem günü olduğunu söyleyen Turan, "Dün üzülerek gördük. Bir büyükşehirimizin belediye başkanı maalesef yas günü olan, matem günü olan, siyahları giyindiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım'da eşiyle dans etmeyi, müzik içerisinde eğlence yapmayı adeta görev bilerek bir adım attı" dedi.

"BU DENSİZLİĞE İSYANIM VAR"

Dans eden kişinin kendisi olması halinde tüm Türkiye'nin eleştireceğini savunan AK Partili Turan, "Konumuz bu değil ama söylemeden geçemeyeceğim. Bu dansı o değil de, ben yapsaydım, bu dansı o değil de bir AK Partili belediye başkanı yapsaydı, polemik mi istersiniz, manşetler mi istersiniz, günlerce Türkiye bunlara boğulurdu. Ama 10 Kasım'da eşiyle dans eden bir belediye başkanını hiçbir basın kuruluşu eleştirmedi. Buna isyanım var. Bu münasebetsizliğe, bu densizliğe isyanım var. O yüzden diyorum ki, Atatürkçülük 10 Kasım'da dans ederek değil, onun emanetine göğüsleyerek, omuzlayarak, Cumhuriyetimizi ayağı kaldırarak olur" ifadelerini kullandı.