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AK Parti'nin Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yalçın - Son Dakika
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AK Parti'nin Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yalçın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Muzaffer Yalçın'ı AK Parti'nin Ankara Güdül Belediye Başkan adayı olarak açıkladı. Muzaffer Yalçın, 1956 yılında Güdül'de doğmuş olup, daha önce Çağa Belediye Başkanlığı ve Ak Parti Güdül İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

AK Parti\'nin Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yalçın
24.01.2024 - 14:54,
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Ankara Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın oldu.

MUZAFFER YALÇIN KİMDİR?

1956 yılında Güdül'de doğan Muzaffer Yalçın, ilköğretim, ortaöğrenim ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Evli ve üç çocuk babası olan Yalçın, 1980-1994 yılları arasında Çağa Belediyesi'nde Hesap İşleri Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

İki dönem boyunca Çağa Belediye Başkanlığı yapan Yalçın, 2004-2009 yıllarında Ak Parti Güdül İlçe Yönetiminde ilçe sekreteri ve diğer teşkilat görevlerinde bulunmuştur. 2009-2014 yıllarında Ak Parti'den Çağa Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Yalçın, 2014-2017 yılları arasında Ak Parti Güdül İlçe Başkanlığı yapmıştır. Aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Güdül Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.

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