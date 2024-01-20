AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir Kimdir?

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Güngören Belediye Başkan Adayı ise Bünyamin Demir oldu.

AK PARTİ GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BÜNYAMİN DEMİR KİMDİR?

1982 İstanbul doğumlu ve aslen Trabzon Akçaabatlı olan Dr. Mimar Bünyamin Demir, eğitim hayatına Almanya'da başlamış, Güngören Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde ortaokul ve lise eğitimini tamamlayarak okulun ilk mezunları arasında yer almıştır. 2004 yılında Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Demir, serbest mimarlık yapmaya başlamış ve Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı'nda lisansüstü eğitimini tamamlayarak 2006 yılında yüksek lisans, 2010 yılında doktora derecesi almıştır. Ayrıca, ileri düzeyde Almanca, orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir.

SİYASET VE STK HAYATI

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren farklı kademelerinde hizmet eden Dr. Bünyamin Demir, 2008 yılında İstanbul Gençlik Kolları'nda aktif çalışmalara başlamış ve birçok görev üstlenmiştir. 2010-2014 döneminde yerel seçim, genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak görev yapmıştır. 2014-2018 yılları arasında AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) yedek üyeliği yapmış ve 6 Mayıs 2018 İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşleri'nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır.

Bünyamin Demir, 2009 yılında kurulan Medhal İlmi Araştırma Derneği'nin başkanı ve 2017 yılında kurulan Medhal Hizmet ve Dayanışma Kooperatifinin kurucuları arasında yer almıştır. Sosyal sorumluluk bilinciyle yayın ve faaliyetlere destek olan Demir, aynı zamanda serbest mimar olarak iş hayatına devam etmiştir.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti adayı olarak Güngören Belediye Başkanlığı'na seçilen Dr. Mimar Bünyamin Demir, evli ve dört çocuk babasıdır. Güngören'e hizmette yeni bir dönemin mimarı olarak göreve başlayan Demir, sosyal sorumluluk projeleri ve şehir planlamasındaki deneyimleriyle dikkat çekiyor. Bu deneyimle beraber 2024 seçimlerinde Ak Parti tarafından yeniden aday gösterilmiştir.