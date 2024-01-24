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AK Parti Haymana Belediye Başkan adayı Özdemir Turgut oldu - Son Dakika
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AK Parti Haymana Belediye Başkan adayı Özdemir Turgut oldu

Ankara'da AK Parti'nin Haymana Belediye Başkan adayı Özdemir Turgut oldu. İşte Özdemir Turgut'un hayatı ve siyasi kariyeri...

AK Parti Haymana Belediye Başkan adayı Özdemir Turgut oldu
24.01.2024 - 15:01,  Güncelleme: 15:13
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Ankara Haymana Belediye Başkan adayı Özdemir Turgut oldu.

ÖZDEMİR TURGUT KİMDİR?

Haymana Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı olan Özdemir Turgut, 1955 yılında Haymana Yenice'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra, 1977 yılında Ankara'da iş hayatına adım atmış ve demir çelik, inşaat sektörü, şehir planlaması, imar çalışmaları, içme suyu entegre tesisleri ve Ansera AVM gibi birçok alanda çeşitli projelerde yer almıştır.

SİYASİ KARİYERİ

1999'da Anavatan Partisi'nden Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı olan Turgut, 2004 seçimlerinde AK Parti 1. Sıra İl Genel Meclis Üyesi, 2009 Mahalli İdare Seçimlerinde ise AK Parti 1. Sıra İl Genel Meclis Üyesi olarak seçilmiştir. Ankara Vakfı Üyeliği ve Ankara Meclisi Derneği Kurucu Üyeliği gibi görevlerde bulunan Turgut, Haymana Dernekleri Federasyon Başkanlığı görevini de başarıyla yerine getirmiştir. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Haymana Belediye Başkanlığı'na seçilen Turgut, halen bu görevi başarıyla sürdürmektedir.

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Son Dakika Politika AK Parti Haymana Belediye Başkan adayı Özdemir Turgut oldu - Son Dakika


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