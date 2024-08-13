AK Parti Heyeti Kayseri\'deki Siyasi Partileri Ziyaret Etti

Politika

TBMM Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve AK Parti Kayseri Teşkilatı, Kayseri'deki siyasi partileri ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaretler çerçevesinde Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı'na gidildi. MHP Kayseri İl Başkanlığı ziyaretinde Cumhur İttifakı'nın Kayseri'deki güçlü duruşu bir kez daha vurgulanarak Kayseri için, Cumhur İttifakının omuz omuza çalışmaya devam edeceği ifade edildi. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti heyetini sıcak bir şekilde karşılayarak, işbirliği ve ortak çalışmaların önemine dikkat çekti.

AK Parti heyeti ardından CHP Kayseri İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Her iki ziyarette de, Kayseri için görüşmelerde bulunan AK Parti heyeti Kayseri için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti. - KAYSERİ