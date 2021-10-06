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AK Parti, İBB'nin Büyükada İskelesi'deki tahliye kararına yorum yaptı : Hukuka aykırı - Son Dakika

AK Parti, İBB'nin Büyükada İskelesi'deki tahliye kararına yorum yaptı : Hukuka aykırı

06.10.2021 17:57

Büyükada İskelesi'nin üst kısmını 10 yıllığına kiralayan TÜGVA'nın alanı üçüncü kişilere kiraladığını öğrenen İBB, TÜGVA'yı buradan tahliye etmek için zabıtaları görevlendirdi. Zabıtalar iskelede polis engeliyle karşılaşınca TÜGVA çalışanları ile zabıtalar arasında arbede çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Zorla tahliye kararı hukuka aykırıdır. CHP örgütleri güvenlik memuru gibi kullanılarak gençlerimize saldırmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Adalar'daki TÜGVA İlçe Temsilciliği'nde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti İstanbul Siyasi ve Hukuki İşler'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Av. Adem Yıldırım tarafından yapılan açıklamada, "İBB'nin ve İBB yöneticisi gibi davranan CHP İl Örgütünün hukuka aykırı bir şekilde yüzlerce zabıta ekibiyle Adalar'da Gençlik Merkezi'nin işgalini ve hukuksuz tahliye girişimine ilişkin kamuoyuna açıklamamızdır. Kamuoyu öncelikle şunu bilsin ki Adalar'da olay konusu yapılan yer 07.06.2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin gençlerine hizmet etmek amacıyla kamu yararı ve gençlerin yararı gözetilerek 10 yıllığına Borçlar Yasası kapsamında kiralanmış bir yerdir. Aradaki ilişki her vatandaşımızın yakinen bildiği gibi ev sahibi kiracı ilişkisidir. Bundan başka da bir anlam taşımamaktadır. Bu durum göstermektedir ki İBB'nin tüm kiracıları tehlikededir. Bir gece ansızın yüzlerce zabıta İBB kiracılarının mallarını gasp edebilir" ifadelerine yer verildi.

"CHP ÖRGÜTLERİ İCRA MEMURU DEĞİLDİR"

Yapılan yazılı açıklamanın devamında, "Yüzlerce zabıta ile 10 yıllık kiralanmış bir yeri işgal eden İBB yetmezmiş gibi hukuksuzluğuna CHP ilçe ve il örgütünü de dahil etmiştir. Şu bilinsin ki bir yerin tahliyesini ancak o yerdeki sulh hukuk mahkemeleri yapar, CHP il ve ilçe örgütleri değil. CHP'nin örgütleri sizin icra ve tahliye memurunuz ise başka. Kimi dahil ederseniz edin ne yaparsanız yapın millet bizimle. Artık tutunduğunuz algı balonları elinizde patlayacak. Biz çok iyi biliyoruz ki sizler Adalardaki yaptığınız yolsuzluk ve usulsüzlüğü örtmek için, kaybolan atların hesabını vermemek için böyle içi boş algı operasyonları çekiyorsunuz. Ama artık İstanbullu bu algıları yemiyor haberiniz olsun. Öncelikle şunu belirtelim ki, kira hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözüm ve görüm yeri sulh hukuk mahkemeleridir. Kaldı ki İBB tarafından imza edilen kira sözleşmesinde uyuşmazlığın önce tarafların mutabık kaldığı bir arabulucu ile nihayetinde İstanbul adli mahkemelerinin yetkili olduğu kararlaştırılmıştı" denildi.

"KİRALAMA İŞLEMİ YASALARA UYGUNDUR"

"Ayrıca Kira sözleşmesinin 17. maddesinde Medeni Kanun'un 2. Maddesinde belirtilen iyi niyet kurallarının ve kira hukukunu düzenleyen Borçlar Yasasının temel yasal dayanak olduğu taraflarca kabul edilmiştir" denilen açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

Bu sözleşmeye rağmen meri hukuka rağmen hukuk tanımaz İBB CHP il örgütünü de güvenlik memuru gibi kullanarak gençlerimize saldırmaktadır. Oysa oradaki gençler tüm Türkiye'deki gençlerimiz gibi Türkiye'nin ve İstanbul'un yüz akı geçleridir. 16 milyonun içinde olan bu geçlerimizi ayrıştırmayın, İstanbul'u bölmeyin, toplumu kutuplaştırmayın. Hani 16 milyona hizmet edeceğim diyorsunuz ya bu gençlerimiz o 16 milyonun içinde olan gençler. Hukuka saygınız yok bari söylediğiniz sözlerinize saygınız olsun. Borçlar Yasamız, Medeni Kanunumuz ve diğer yasal düzenlemeler açık seçik ortada iken henüz kira sözleşmesine ilişkin Sulh Hukuk Mahkemesinin tahliye kararı yokken böyle bir hukuksuzluğun ısrarla devam ettirilmesi derebeylik değil de nedir."

"TAHLİYE KARARI VARSA GETİRİN"

Tahliye kararının olmadığının ifade edildiği açıklamada, "Bizler ve Türkiye'nin gençleri hukuka her zaman saygılıdır. Elinizde varsa bir tahliye kararınız buyurun getirin siz zahmet etmeden gençlerimiz burayı tahliye edecektir. Öyle CHP'li örgüt üyelerini tahliye memuru gibi kullanmanıza gerek yok. Burası bir hukuk devletidir. Siz CHP devleti zannetmiş olabilirsiniz o devirler geride kaldı. Farkına varın artık. Ey CHP ve CHP zihniyeti sizlerin hukuka saygılı olmadığınızı, hukuk tanımadığınızı, kendi koyduğunuz hukuk kurallarına uymadığınızı, 1960 yılında Adnan Menderes ve arkadaşlarını suçsuz yere asmanızdan, 12 Eylül'de bir sağdan bir soldan bu vatanın gençlerini asmanızdan, 28 Şubat'ta milletin oylarıyla iktidar olmuş refah partisini hukuksuz olarak kapatmanızdan, sırf başörtülü diye üniversite okuyan kızları gözünün yaşına bakmadan okuldan atmanızdan, kamu kurumlarından uzaklaştırmalarınızdan, Başörtülü milletvekilini meclisten dışarı atmanızdan çok iyi biliyoruz. Şunu çok iyi bilin ki bu milletin iradesi sizin gerici, faşist, hukuksuz ve diktatör iradenizin çok üstündedir. Bu millet her zaman sizi ve sizin zihniyetinizi al aşağı etmiştir. Bundan sonra da etmeye devam edecektir. Bundan şüpheniz olmasın" ifadelerine yer verildi.

AK Parti, İBB'nin Büyükada İskelesi'deki tahliye kararına yorum yaptı : Hukuka aykırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, İstanbul, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti, İBB'nin Büyükada İskelesi'deki tahliye kararına yorum yaptı : Hukuka aykırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti, İBB'nin Büyükada İskelesi'deki tahliye kararına yorum yaptı : Hukuka aykırı - Son Dakika
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