AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör: Denizli\'de hedef 20 de 20

Politika

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "31 Mart yerel seçiminde, Allah'ın izni ve seçmenin desteğiyle Cumhur ittifakımız ile birlikte Denizli'de hedef 20 de 20" dedi.

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhur ittifakı AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan adayı Ekrem Başer ve Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir'in seçim koordinasyon merkezi (SKM) açılışlarına katıldı.

Vatandaşların ve partililerin büyük sevgisi ve ilgisiyle açılış töreninin yapılacağı alana gelen İl Başkanı Yücel Güngör, kalabalığa seslendi. Denizli'nin tamamında AK Partili gerçek belediyeciliğin hakim olacağına dikkat çeken İl Başkanı Güngör, "Merkezefendi'nin ve Pamukkale'nin gerçek sahipleriyle, Allah'ın yardımı ve izniyle 31 Mart gecesi sandıktan AK Parti çıktığında, Pamukkale ilçesinde olduğu gibi Merkezefendi ilçesinde de halkımız gerçek belediyecilikle, gönül belediyeciliğiyle tekrar tanışacak. Merkezefendi de yaşayan halkımız, sosyal medya belediyeciliği dışında gerçek belediyecilikle genç dinamik, insanlarımızın gönlüne taht kuran Ekrem Başer başkanımızla yeniden tanışacak. Merkezefendi ilçesinin 50 mahallesine hizmet adeta oluk oluk akacak. Ekrem Başer başkanımıza başarılar diliyorum. Pamukkale ilçemizde de belediye başkan adayımız iş insanımız Halil Pekdemir'in çok güzel ve farklı projeleri var. Pamukkale'mizin güzelliğine güzellik katacak, ilçe ekonomisine büyük katkılar sağlayacak. Denizli ve Türkiye turizmine önemli katkıların sunulacağı projelerin hepsi seçimin ardından çok kısa sürede hayata geçirilecek" dedi.

"Ustamız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Bu seçimde, seçmenin desteğiyle AK Belediyeciliğinin, gönül belediyeciliğinin kentin geneline yayılacağına dikkat çeken İl Başkanı Güngör, "Bizim yerel yönetimlerde ustamız 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dır. Onun Denizli'de yol arkadaşları olarak bizlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ile yola devam edeceğiz. Kalan 19 ilçede milletimizin desteğiyle zafer kazanacak ve 20 de 20 yapacağız. Hafta sonu Ekrem Başer ve Halil Pekdemir başkanlarımızın seçim koordinasyon merkezlerinin açılışlarına katıldım. Oradaki büyük kalabalık, ilçe sakinlerimizin ilgisi ve bitmeyen sevgisi inşallah sandığa da yansıyacak. AK Parti belediyeciliği ile gerçek belediyecilik başlayacak. Özlenen istenen yıllardır beklenen belediyecilik hizmetleri kentin tamamına yapılacak. Milletimizin hizmetkarı olacak belediye başkanlarımız destan yazacak" dedi. - DENİZLİ