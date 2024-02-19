AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör: Denizli\'de hedef 20 de 20

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "31 Mart yerel seçiminde, Allah'ın izni ve seçmenin desteğiyle Cumhur ittifakımız ile birlikte Denizli'de hedef 20 de 20" dedi.
AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhur ittifakı AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan adayı Ekrem Başer ve Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir'in seçim koordinasyon merkezi (SKM) açılışlarına katıldı.
Vatandaşların ve partililerin büyük sevgisi ve ilgisiyle açılış töreninin yapılacağı alana gelen İl Başkanı Yücel Güngör, kalabalığa seslendi. Denizli'nin tamamında AK Partili gerçek belediyeciliğin hakim olacağına dikkat çeken İl Başkanı Güngör, "Merkezefendi'nin ve Pamukkale'nin gerçek sahipleriyle, Allah'ın yardımı ve izniyle 31 Mart gecesi sandıktan AK Parti çıktığında, Pamukkale ilçesinde olduğu gibi Merkezefendi ilçesinde de halkımız gerçek belediyecilikle, gönül belediyeciliğiyle tekrar tanışacak. Merkezefendi de yaşayan halkımız, sosyal medya belediyeciliği dışında gerçek belediyecilikle genç dinamik, insanlarımızın gönlüne taht kuran Ekrem Başer başkanımızla yeniden tanışacak. Merkezefendi ilçesinin 50 mahallesine hizmet adeta oluk oluk akacak. Ekrem Başer başkanımıza başarılar diliyorum. Pamukkale ilçemizde de belediye başkan adayımız iş insanımız Halil Pekdemir'in çok güzel ve farklı projeleri var. Pamukkale'mizin güzelliğine güzellik katacak, ilçe ekonomisine büyük katkılar sağlayacak. Denizli ve Türkiye turizmine önemli katkıların sunulacağı projelerin hepsi seçimin ardından çok kısa sürede hayata geçirilecek" dedi.
"Ustamız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"
Bu seçimde, seçmenin desteğiyle AK Belediyeciliğinin, gönül belediyeciliğinin kentin geneline yayılacağına dikkat çeken İl Başkanı Güngör, "Bizim yerel yönetimlerde ustamız 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dır. Onun Denizli'de yol arkadaşları olarak bizlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ile yola devam edeceğiz. Kalan 19 ilçede milletimizin desteğiyle zafer kazanacak ve 20 de 20 yapacağız. Hafta sonu Ekrem Başer ve Halil Pekdemir başkanlarımızın seçim koordinasyon merkezlerinin açılışlarına katıldım. Oradaki büyük kalabalık, ilçe sakinlerimizin ilgisi ve bitmeyen sevgisi inşallah sandığa da yansıyacak. AK Parti belediyeciliği ile gerçek belediyecilik başlayacak. Özlenen istenen yıllardır beklenen belediyecilik hizmetleri kentin tamamına yapılacak. Milletimizin hizmetkarı olacak belediye başkanlarımız destan yazacak" dedi. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör: Denizli'de hedef 20 de 20 - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?