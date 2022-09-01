Kayseri'den sonra Gaziantep'te de AK Partili bir başkan polislere saldırdı - Son Dakika
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Kayseri'den sonra Gaziantep'te de AK Partili bir başkan polislere saldırdı

01.09.2022 20:39

Kayseri'de AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz'ın karakol girişinde görevli bir polis memuruna şiddet uygulamasından sonra benzer bir olay da Gaziantep'te meydana geldi. AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz'ın polislerle kavga ettiği görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı.

Gaziantep Şehitkamil Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve arkadaşlarının, polislerle kavga ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, tartıştığı polislerle kavga etti

POLİSLERLE KAVGA ETTİ

Twitter'da "Polis Platformu" adlı hesaptan paylaşılan bir görüntüde, Yılmaz'ın görev başındaki polislerle tartışma yaşadığı görülüyor. Görüntülerde Yılmaz'ın, çok sayıda kişiyle birlikte polislere parmak salladığı ve arbede yaşandığı da kameralara yansıdı.

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, tartıştığı polislerle kavga etti

KAYSERİ'DE DE AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI POLİSİ DARBETMİŞTİ

Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ise AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz ve beraberindeki kişiler, karakol girişinde görevli bir polis memuruna darbedip burnunu kırmıştı. Olay sonrasında gözaltına alınan 5 kişiden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

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SON DAKİKA: Kayseri'den sonra Gaziantep'te de AK Partili bir başkan polislere saldırdı - Son Dakika
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