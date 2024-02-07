AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Memur-Sen İstanbul İl Temsilciliği'ni ziyaret etti. Ziyarette 31 Mart seçimlerine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.
Memur-Sen İstanbul İl Temsilciliği'nde gerçekleştirilen ziyarete; Murat Kurum'un yanı sıra Memur-Sen İstanbul İl Temsilcisi Cesur Öztürk ve şube başkanları katıldı. Görüşmede İstanbul için vaatlerini anlatan Kurum, sendikaların kuracağı ve İstanbul'daki konut sıkıntısına çözüm üretecek her türlü maddi manevi projeye destek vereceklerini belirterek, "Bu çalışmayı hızlı bir şekilde Memur-Sen'de başlatsın istiyorum. 1 Nisan'da ilk iş olarak memurlarımızın uygun şartlar ev sahibi olabilmesi için gerekli adımları tüm sendikalarımızla birlikte atacağız. Bunu; 365 bin konut yapmış, her afette anında milletin yanına giderek vatandaşın yanında olmuş, en son Kahramanmaraş depreminde 3 ayda 180 bin konutu başlatmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Biz söylersek yaparız" ifadelerini kullandı.
Milletin derdiyle dertlenen bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Murat Kurum, memurların İstanbul'da yaşamını kolaylaştıran adımları da Memur-Sen ile birlikte atacağına dikkat çekerek, "Belediyede çalışan arkadaşlarımız ve indirim hakkı sunduğumuz diğer kardeşlerimiz gibi memurlar da aynı haklardan faydalanacak. Yine belediyemizin hizmetleri olan spor salonları, aile bahçeleri, kıraathaneler ve kütüphaneleri kamu görevlisi arkadaşlarımıza daha ulaşılabilir hale getireceğiz. Ulaşım noktasında indirimi memurlarımızın da istifade edeceği bir anlayışı yaygınlaştırmak istiyoruz. Memurlarımızın bizden haklı bir talebi varsa bunu hep birlikte değerlendirip çözümü de hep birlikte arayacağız. Memurumuzun bir sorunu mu var? Biz orada olacağız ve İstanbul'u yeniden hep birlikte ayağa kaldıracağız" dedi. - İSTANBUL
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