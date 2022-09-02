AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Burada partililere talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki 98 vekilin yarısından fazlasının alınmasını istedi.

"98 VEKİLİN YARISINDAN FAZLASINI BİZ ALALIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un toplamda 98 milletvekili var. AK Parti olarak biz bunun 43'ünü aldık, CHP 28'ini aldı. MHP 7'sini aldı, HADEP 12'sini aldı. Şimdi bize bu rakam yetmez. Allah'ın izniyle sandıkları öyle bir patlatalım ki, inşallah İstanbul'da yarıdan fazlasını biz almakta kararlı mıyız?" ifadelerini kullandı.

KABAKTEPE'DEN SÜRPRİZ HEDİYE

Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz bir hediye verdi. Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Haziran 2023 seçimlerinden bir gün sonrasının basılmış gazetesini takdim etti.

ERDOĞAN TEBESSÜMLE KARŞILADI

Cumhur İttifakı'nın seçimi kazandığına yönelik haberle çıkan gazetede, manşete "Büyük Türkiye kazandı" manşeti atıldı. Erdoğan söz konusu hediyeyi tebessümle karşıladı.

"2023 SEÇİMLERİNİN ERTESİ GÜNKÜ GAZETESİNİ BASTIK"

Kabaktepe, "Haziran 2023 seçimlerinin olduğu pazar gününün ertesi günkü gazetesini bastık. Haziran 2023, gazetenin sürmanşeti, 'Başkan Erdoğan: Milletimize teşekkür ederim', 'Büyük Türkiye kazandı', 'Türkiye, demokrasi sınavından başarıyla çıktı', 'Erdoğan'ın 16'ncı galibiyeti' ifadelerini kullandı.