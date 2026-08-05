Üsküdar'da Başkanvekili Seçimi Tartışması: AK Parti İtiraz Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar'da Başkanvekili Seçimi Tartışması: AK Parti İtiraz Etti

Üsküdar\'da Başkanvekili Seçimi Tartışması: AK Parti İtiraz Etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, " Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak gerekli itirazlarımızı yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin adaletine güveniyoruz.

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, " Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak gerekli itirazlarımızı yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin adaletine güveniyoruz. Burada meclis üyelerinin hür iradesinin net bir şekilde sandığa yansıması için tüm hukukçularımızla gerekli başvurumuzu ve süreç takibini yapacağımızı özellikle ifade etmek isterim" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği için yapılan seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Sibel Tan Çetinkaya dördüncü turda oy çokluğuyla başkanvekilliğine seçildi. Seçimin ardından Üsküdar Belediyesi Meclis Salonunda açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, hukuki haklarını kullanarak seçime itiraz edeceklerini belirtti.

" Demokrasi havarisi olan Yeni Partinin il başkanı ve ilçe başkanı orada Cumhuriyet Halk Partisi grubunu işgal etti"

Başkan Özdemir, " Bugün yapılan seçimde, daha önceki belediye başkanvekillikleri seçimlerinde olduğu gibi maalesef Cumhuriyet Halk Partisi boyutundan, bugünkü Yeni Parti İl Başkanı öncülüğünde yapılan bir irade gaspı ve tiyatrosu tekrardan yüz üstüne çıktı. Yeni Partinin il başkanının, bugün Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin seçiminin yapıldığı bir günde burada olmasının sebebini anlamak mümkün değil. Birincisi; Yeni Parti ilçe başkanının buradaki tavrı ve tehditlerinin sebebini anlamak mümkün değil. Çünkü burada AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarından oluşan meclis üyelerince bir başkanvekilliği seçimi yapılacaktı. Tabii şöyle bir durum oldu; üçüncü turda meclis üyelerinin iradesi sandığa yansıdı ve 23 meclis üyesinin iradesi AK Parti adayımız Dündar Ziya Gültekin Bey'den yana oldu. 27 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin 6'sı oy vermeyerek 21 oy Sibel Tan Çetinkaya Hanımefendiye verildi. Tabii sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı ve bu, kameralara da gösterilmedi. Sonrasında, amacının ne olduğu belli olacak şekilde bir ara verildi. Normal şartlarda bu toplantının ara verilmeksizin nihayete ermesini gerektiren bir ortam varken, herhangi bir taşkınlık ve ara vermeyi gerektirecek bir durum yokken meclis üyelerini baskı altına almak amacıyla 10 dakikalık bir ara verildi. Sonrasında hemen aşağıda bulunan arkadaşlarımız bunlara şahit oldu, hatta kamera görüntüleri ve seslerin olduğunu gördük. Olağanüstü derecede tehditler, yumruklar havada uçuştu. Demokrasi havarisi olan Yeni Partinin il başkanı ve ilçe başkanı orada Cumhuriyet Halk Partisi grubunu işgal etti. Baskı ve tehditle oradaki Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin iradesine bir gasp teşebbüsünde bulunuldu. Biz bunlara şahit olduk, bunların kayıtları ve görüntüleri var." dedi.

" Burada hiç kimse irade gaspına yeltenemez"

Cumhuriyet Halk Partisi grubuna YENİ Parti üyelerinin girmesine tepki gösteren Özdemir, " Şunu ifade edelim; Cumhuriyet Halk Partisinin grubuna Yeni Parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir? Yeni Parti ilçe başkanı hangi sıfatla girmiştir? Hangi sıfatla orada tehditler savurmuştur? Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti; burada hiç kimse derebeyliği yapamaz, buna asla müsaade etmeyiz. Hiç kimse burada kendini hukukun üzerinde görmesin. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum. Burası adalet ve hukukla yönetilen bir ülkenin meclis salonudur, burada hiç kimse irade gaspına yeltenemez. Bunun hesabını hukuk karşısında muhatapları net bir şekilde verecektir. Ayrıca bu baskı ve zulmün haricinde, meclis üyeleri salona girdiğinde yine başka bir partili ilçe başkanı, Cumhuriyet Halk Partili bir meclis üyesini kovmuştur. Sen ne hakla buradaki meclis üyesine müdahale edebilirsin? ve burada ciddi tartışmalar yaşanmıştır" şeklinde konuştu.

" Tüm hukukçularımızla gerekli başvurumuzu ve süreç takibini yapacağız"

Hukuki süreçlere başvuracaklarını vurgulayan Özdemir, " Bu hukuksuzluğu sürdüren Yeni Parti il başkanı, ilçe başkanı ve buradaki tiyatrocular, işaretli bir pusulayı sorunlu gördükleri isimlere vermişlerdir. Bunlardan bir tanesini de Cumhuriyet Halk Partili bir meclis üyesi tespit etmiştir. Kendisinin 'Benim pusulamda işaret vardır, bununla alakalı bana yeni pusula verin.' demesine ve bizim de burada itirazlarımız olmasına rağmen; seçimin gizlilik ihlalini sağlaması sebebiyle iptal sebebi olan bir uygulamayı, milli şefin akrabası meclis başkanı tekrar o eski hülyalarını ortaya koymuş ve burada irade gaspına girmiştir. ve o oyu sandığa attırmıştır. Bu seçim hukuk karşısında, itirazlarımızla geçersiz olacaktır diye düşünüyoruz. Biz gerekli itirazlarımızı yapacağız. Sonrasında oylamalar açığa çıktığında zaten bu baskı, tehdit ve şantajların karşılığında bazı meclis üyelerini sindirdiklerini gördük. İlaveten sizler de gördünüz; dördüncü turda Dündar Ziya Gültekin isminin net bir şekilde anlaşılmasına rağmen 'K'nın şeklinde bozukluk var, T'nin Z'ye benzemesi' gibi bahanelerle aynı Bayrampaşa tiyatrosu ve oyunu burada oynanmıştır. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak gerekli itirazlarımızı yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin adaletine güveniyoruz. Burada meclis üyelerinin hür iradesinin net bir şekilde sandığa yansıması için tüm hukukçularımızla gerekli başvurumuzu ve süreç takibini yapacağımızı özellikle ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Abdullah Özdemir, AK Parti, İstanbul, Politika, Üsküdar, Son Dakika

Son Dakika Politika Üsküdar'da Başkanvekili Seçimi Tartışması: AK Parti İtiraz Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor
Mersin’de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı Mersin'de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı
Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler
Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı
Aziz Yıldırım’dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim
Rusya’da paraşütçü gösteri sırasında yere çakılarak hayatını kaybetti Rusya’da paraşütçü gösteri sırasında yere çakılarak hayatını kaybetti
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi İşte o sözler Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi! İşte o sözler

16:03
TBMM’deki teklifte kritik detay Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
TBMM'deki teklifte kritik detay! Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
15:56
Salah’ın eşinden ilk paylaşım geldi: Yeniden izlemeye başlayacağım
Salah'ın eşinden ilk paylaşım geldi: Yeniden izlemeye başlayacağım
15:46
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
15:39
Aziz Yıldırım’ı şaşırtacak Kante gelişmesi
Aziz Yıldırım'ı şaşırtacak Kante gelişmesi
15:09
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri
12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
14:56
Serdal Adalı’dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
14:39
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360’a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis’e sunduk
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 16:09:14. #7.12#
SON DAKİKA: Üsküdar'da Başkanvekili Seçimi Tartışması: AK Parti İtiraz Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.