AK Parti İstanbul İl Başkanlığından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusu
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusu
23.09.2025 15:08
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bayrampaşa Belediyesi'ne yapılan operasyon sonrası AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarına yönelik iddiaları üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulundu. Birdal, Özel'in iddialarının asılsız ve mesnetsiz olduğunu belirtti.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yapılan operasyonun ardından yaşanan siyasi tartışmalar yeni bir boyut kazandı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

"MESNETSİZ İFTİRA" İDDİASI

Özel'in, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu üzerinden AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarına yönelik "mesnetsiz iddialar" ortaya attığını belirten Birdal, "Özel, İl Başkan Yardımcımız hakkında basın yoluyla hakarette ve iftirada bulunmuştur. İddiaların hiçbir somut dayanağı yoktur. Bu açıklamalar siyasi manipülasyondan ibarettir" dedi.

"SUSMAYACAĞIZ"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarının, iftira ve kara propagandaya karşı sessiz kalmayacağını vurgulayan Birdal, "Özgür Özel'in asılsız sözlerinden dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca her bir İl Başkan Yardımcımızın manevi şahsiyetine zarar verildiği için kendisine '3 kuruşluk' manevi tazminat davası da açacağız" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN"

Birdal, AK Parti'nin siyaseti iftira değil, hizmet ve eser anlayışı üzerine inşa ettiğini belirterek, "Milletimiz müsterih olsun, biz yolumuza değerlerimizden ödün vermeden devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İstanbul İl Başkanlığından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusu - Son Dakika

15:08
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusu
