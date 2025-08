AK Parti İzmir\'de Teşkilat Akademisi Düzenledi

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından İzmir'de Teşkilat Akademisi, programı gerçekleştirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir İktisat Kongresi Binası'ndaki programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından eğitim verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu ifade etti.

Seçimden seçime değil, her gün ve her an milletin yanında olduklarını aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"AK Parti teşkilatları samimiyetin, fedakarlığın ve adanmışlığın adıdır. Biz siyaset yapmıyoruz, milletin derdiyle dertleniyoruz. AK Parti teşkilatları milletin yüreğinde kök salmış bir seferberlik hareketidir. Bu akademi sadece bir eğitim programı değildir, bir dava şuuru merkezidir. Bilgiyle birlikte ahlakı, siyasetle birlikte irfanı kuşanıyoruz. Her bir ders, gönüllere işlenen bir sadakat yeminidir. Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılını omuzlayacak nesilleri yetiştirmenin adıdır."

Programa AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar ve teşkilat mensupları katıldı.