AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı 19 Mayıs'ı kutladı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı 19 Mayıs\'ı kutladı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Saygılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı ateşin cumhuriyete giden yolu açtığını belirtti. Gençlerin tarihi ve kazanımlarını muhafaza ederek ileriye taşıyacağını ifade eden Saygılı, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ket vurmaya çalışanların cevabını alacaklarını söyledi.

19.05.2024 09:45
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı mesajında 105 yıl önce yakılan bağımsızlık ateşinin sönmediğini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı ateş ve Anadolu'yu saran o bağımsızlık ruhunun, cumhuriyete giden yolu açtığını kaydetti.

Gençlerin, bu tarihi ve kazanımlarını muhafaza ederek ileriye taşıyacağını ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"O kahramanlar da gencecikti. 19 Mayıs'ta yakılan meşaleyi ellerine alarak imkansızın nasıl mümkün olabildiğini gösterdiler. Bir bağımsızlık destanının sadece silahla, topla tüfekle değil yüzyıllar geçse de unutulmayacak bir yüreklilikle yazılabileceğini gösterdiler. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu cesur yürek kahramanlar, emperyalizmin insafına teslim olmayarak, boyun eğmeyerek bize ebediyete kadar gurur, cesaret ve özenle taşıyacağımız bir emanet bıraktılar. Bu toprakların her bir karışına sahip çıkmak, cumhuriyeti ilelebet korumak önce bizlerin ve geleceğin bireyleri gençlerimizin görevidir."

Saygılı, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ket vurmaya çalışanların dün olduğu gibi bugün de layığı olduğu cevabı alacağını belirtti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika
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