AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan Kredi Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan Kredi Açıklaması

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı\'dan Kredi Açıklaması

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beklediği kredilere dair açıklamalarda bulundu. Saygılı, belediyenin 6 adet kredi talep ettiğini, bunlardan 3'ünün geçmişe dönük güncelleme ve 3'ünün de yeni başvuru olduğunu belirtti. Ayrıca, belediyenin hükümeti suçlamak yerine mevcut durumu gerçeklerle değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

21.12.2024 16:27  Güncelleme: 16:30
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin beklediği ileri sürülen kredilerine açıklık getirerek, "6 adet kredi talepleri var. Bunlardan 3 tanesi, devam eden geçmişten bakanlığın izin verdiği ön izin; yani her yıl bittiğinde kullandığınız kredilerle ilgili evrak güncellemesi. 3 tanesi de yeni. Bunlardan sadece biri İzmir Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz, körfez ile ilgili. 2023'te, 4. faz için ihale yapıldı. O zaman bir kredi paketi bakanlığımız onayladı. Büyükşehir bununla ilgili harcamalar yapıyor" dedi.

AK Parti Bayındır 8. Olağan İlçe Kongresinde, mevcut Başkan Veysel Bakıcıol yeniden aday olmazken, Mehmet Gelir başkan adayı oldu. Belediye Düğün Salonunda yapılan kongreye; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Manisa 27. Dönem Milletvekili Mehmet Ali Özkan ve teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, konuşmasında, "Ölüme terk ettikleri körfez üzerinden akordu bozuk bir kredi türküsü tutturmuş söylüyorlar" dedi.

"algı oluşturmaktan öteye geçmiyor"

"Peki işin gerçeği ne ben size anlatayım" diyen Saygılı, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kredilerle ilgili hükümetimizi suçlarken, gerçekler bambaşka bir tablo ortaya koyuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bakanlığımızdan beklediği 6 adet kredi talebi var. Bunlardan 3 tanesi devam eden, geçmişten bakanlığın izin verdiği ön izin; yani her yıl bittiğinde kullandığınız kredilerle ilgili evrak güncellemesi. 3 tanesi de yeni. Sadece biri, İzmir Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz körfez ile ilgili. 2023'te, 4. faz için ihale yapıldı. O zaman bir kredi paketi bakanlığımız onayladı. Büyükşehir bununla ilgili harcamalar yapıyor. Bu işi etkiliyor mu? Hayır. Bu bir 'köprü' kredisi; yani bunu kullandığınızda Avrupa Kalkınma Bankası diyor ki; 'buraya harcadıklarınızı faturalandırırsanız, ben sana yeniden finansman veririm.' 'Kredilendiririm' dediği bir sistem; yani yaptıkları işi etkilemiyor. Başvuru yapılan bu yeni köprü kredisi, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Yakma Tesisi ve Dikili Yağmur Suyu işleri için geçtiğimiz kasım ayı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde, AK Parti grubumuzun oyları ile oy birliği yapılarak, belediye başkanına kredi görüşmeleri yaparak, şartlarını görüşmesi ve onaylaması için yetki verdik. Daha bu yetkiyi yeni almışken; 'kredi onayı gelmedi, geciktik' demek, algı oluşturmaktan öteye geçmiyor. Bu bahane siyasetini Cemil Tugay'ın selefi Tunç Soyer yapıyordu. Siz yeni seçildiniz. Sadece AK Parti'yi suçlayan bir siyaseti kendinize ilke edinmeyin" diye konuştu.

Başkan Saygılı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Gelelim hazır olan 5.5 milyarlık krediye; 2023 yılında, Dünya Bankasının alt yapılarla ilgili Türkiye'ye tanıdığı 330 milyon Euro bir genel paketi vardı. Hükümetimiz, bu pakette İzmir'i pilot il ilan etti. Büyükşehir meclisinde oy birliği yaptık; 130 milyon Euro, 30 yıl geri ödemeli, devlet garantisi altında, İller Bankası bu kredi paketini kullanmayı İzmir'e verdi. Bunun karşılığı bugün 5,5 milyar TL. Peki bu ne? Yağmur suyu ve kanalizasyon suyu hattının ayrıştırması için harcanması gereken para. Büyük kanal projesinde, projeyi değiştirip, birleşik sisteme dönen kim? Cumhuriyet Halk Partisi. 25 yıl boyunca ayrıştırma yapmayan Cumhuriyet Halk Partisi. Her yağmur yağdığında 7 litre/saniye kapasitesi olan bir şebekeye, 25 litre/saniye su verip denize tonlarca atık suyu basan kim? İzmir Büyükşehir Belediyesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi 1.5 yıldır niye Dünya Bankası standartlarındaki ihaleye çıkamadı? Bu para hazır ve bekliyor şuan. İller Bankasının dış finansbank koordinatörü 15 günde bir İzmir'e geliyor. Sürekli İZSU'ya baskı yapıyor, 'kullanın' diye. Büyükşehir bir taraftan hazır 5.5 milyar TL'li parayı kullanmıyor; hükümet 5.5 milyar garantörlüğü hazır olan bir para veriyor. Diyor ki; 'bizim kredilerimiz hazır. Hükümet onay vermiyor.' İşte bu bahane belediyeciliğidir." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan Kredi Açıklaması - Son Dakika

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