AK Parti İzmir İl Başkanı: CHP, İzmir\'i bu şekilde mi yönetecek?

Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile memurlar arasındaki toplu sözleşme krizi ile ilgili CHP Genel Merkezi'nin İzmir'e bir heyet göndermesine tepki gösterek, "CHP, İzmir'i bu şekilde mi yönetecek? Her sorunda Ankara'dan bir heyet mi gönderecek. İzmir'i tatil beldesi olarak kullanan siyasilerin, kendi belediye başkanlarına güvenmeyerek oluşturdukları 'yerel idare vesayeti' CHP'nin yeni siyasi çıkmazının adıdır." dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şu ifadeleri kullandı: "CHP'nin İzmir'i yönetmekteki acziyeti bugün bir kez daha ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Cemil Tugay ve memurlarımız arasındaki toplu sözleşme krizi bir türlü çözülemeyince CHP Genel Merkezi'nin İzmir'e heyet gönderme kararı aldığı medyaya yansıdı. Bu nasıl bir mantıktır? Her sorunda Ankara'dan bir heyet mi gönderecek? CHP Genel Merkezi'nin bu hamlesi aynı zamanda Başkan Tugay üzerinde dışarıdan bir vesayet kurma çabası olduğunu da gösteriyor. Üstelik buraya İzmir'deki CHP'li belediye başkan adayları ve üst düzey belediye bürokrasinin belirlenmesinde etkili olduğu bilinen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba gibi bir ismin gönderilmesi de bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. İzmir'i tatil beldesi olarak kullanan siyasilerin, kendi belediye başkanlarına güvenmeyerek oluşturdukları 'yerel idare vesayeti' CHP'nin yeni siyasi çıkmazının adıdır. İzmirli kentini böylesine bir garabetle yönetmeye çalışanları görüyor ve notunu buna göre alıyor." - İZMİR