AK Parti'li Sürekli Çiğli'de "Gönül Kapısı" programına katıldı - Son Dakika
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AK Parti'li Sürekli Çiğli'de "Gönül Kapısı" programına katıldı

01.10.2022 11:42
AK Parti'li Sürekli Çiğli'de "Gönül Kapısı" programına katıldı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Gönül Kapısı" programı kapsamında Çiğli ilçesinde engelliler derneği, huzur evi ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Gönül Kapısı" programı kapsamında Çiğli ilçesinde engelliler derneği, huzur evi ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Sürekli, Sonbahar Aşkım Huzur Evi ve Nurel-3 Yaşlı Bakım Evi'ndeki doğum günü kutlamalarına katıldı, Çiğli Tüm Engelliler İçin Engelsiz Bir Dünya Derneği yönetici ve üyeleriyle buluştu, Kaymakam Adnan Çakıroğlu'nu ziyaret etti, şehit olan polis memuru Şenali Ocak'ın babası Mehmet Ocak ile bir araya geldi.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Sürekli, 21 yılda yaşlılar için önemli adımlar atıldığını, pandemi sürecinde gelişmiş Avrupa ülkelerinin evlerine terk ettiği yaşlılara nasıl kol kanat gerilmesi gerektiğini gösterdiklerini ifade etti.

AK Parti iktidarları döneminde Engelliler Yasasının uygulamaya girdiğini, engelli memur sayısının yaklaşık 10 kat arttığını, engellilere yönelik pozitif ayrımcılık ilkesinin anayasa ile güvence altına alındığını aktaran Sürekli, yerel yönetimlerin ve belediyelerin de bu konuda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini bildirdi.

Sürekli, engellilerin ilettiği İZBAN'daki asansör ve diğer alt yapı eksiklerinin giderilmesi için takipçi olacaklarını da kaydetti.

Harmandalı'daki çöp sorununa İzmir Büyükşehir Belediyesinin duyarsız kaldığını savunan Sürekli, şunları kaydetti:

"Harmandalı'da yaşanması muhtemel sıkıntılara, tehlikelere kaç kez dikkat çektik, sayısını hatırlamıyoruz. Biz yılmadan söylemeye devam ediyoruz. Yöre halkı isyanına devam ediyor. Ama, CHP'li büyükşehir ikinci el bir tesisin açılışını yaparken sorunları kökten çözmüş gibi üst perdeden, asılsız açıklamalar yapabiliyor. İzmir'in koku, çöp gibi sorunlarını çözme noktasında aciz oldukları gibi ciddiyetten de uzaklar. Dağ gibi ortada duran bir Harmandalı sorunu var ve onlar, zaten kendilerine hizmet veren batık bir tesisi on milyonlarca liraya satın alıp; buradaki ambalaj dönüşümü ile çöp sorunu ortadan kalkacak iddiasında bulunabiliyor."

Kadın buluşmaları etkinliği

Öte yandan partiden yapılan açıklamada İl Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği ve ilkini Roman sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ile yaptığı "Kadın Buluşmaları" programı, İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin katılımıyla yapıldı.

Milletvekili Bekle, yaptığı konuşmada hayatın her alanında Roman kadınlarını görünür kılmak için var güçleriyle çalıştıklarını, hak temelli anlayışla politikaları geliştirmeye ve sürdürmeye devam ettiklerini ifade etti.

İzmir'de de Roman kadınlarının ve derneklerinin karar alma mekanizmalarının içerisinde olması için gayret gösterdiklerini aktaran Bekle, "Bu vesile ile sanatçımız Tüdanya Hanıma, tüm Roman kadınlarına ve gece gündüz demeden tüm Türkiye'de sahada olan, sıkılmadık el, çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayan AK Kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

İl Kadın Kolları başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ise kadın ve sosyal politikalar alanında birçok reform gerçekleştirildiğini, kadınların ayrım yapılmaksızın siyasette, iş ve eğitim hayatında, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarının sağlandığını belirterek Kadın Kolları olarak kapı kapı dolaşarak yapılan tüm hizmetleri kadınlara ulaştırma gayreti içinde olduklarını bildirdi.

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Kaynak: AA

Kerem Ali Sürekli, AK Parti, Çiğli, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Sürekli Çiğli'de 'Gönül Kapısı' programına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Sürekli Çiğli'de "Gönül Kapısı" programına katıldı - Son Dakika
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