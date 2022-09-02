AK Parti: İzmirli artık hizmet görmek istiyor

AK Parti İzmir İl Başkanlığı koordinesinde yürütülen gönül seferberliği programının bu haftaki durağı Bayraklı ilçesi oldu. İlçe başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İlçe Başkanımız Halil Polat ve ekibi gerek üye katılımı gerekse diğer teşkilat faaliyetleri anlamında önemli çalışmalara imza atıyor, kendilerini tebrik ediyorum. Yeni projemiz olan ve AK ailemize online sistem üzerinden katılan üyelerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz üye katılım törenimizde müthiş bir atmosfer oluştu. Bu mükemmel tablolar artarak devam edecek. AK Parti İzmir Teşkilatı olarak her daim sahadayız ve görüyoruz ki seçmenimizin gönlü de güveni de AK Parti'mizden yana. Bu teveccühü çok çalışmamıza, yatırımlarımıza, projelerimize ve birlikteliğimize borçluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önceliğimiz 2023 hedeflerimiz olmak üzere durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Teşkilatlarımıza güvenim tam" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ 13 EYLÜLDE ÖNEMLİ MÜJDELER VERECEK"

Program çerçevesinde Türkiye Emekliler Derneği Bayraklı Şubesini ziyaret eden Başkan Sürekli, burada yoğun bir ilgiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de önemli müjdeler vereceğini kaydeden Başkan Sürekli, "Emeklilerimiz, engellilerimiz ve gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın özellikle TOKİ vasıtasıyla konut sahibi olmalarına yönelik Cumhurbaşkanımızın önemli açıklamaları olacak. Konut edinme konusunda ciddi bir yol almış olacağız. Dernek Başkanımız Mikail Bilici ve derneğimizin üyelerine ilgi ve destekleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

"İZMİRLİLER BIKTI"

Gümüşpala Mahallesi'nde faaliyet gösteren esnaflara konuk olan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, esnafın talep ve önerileri üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Esnafların hizmetlerden dert yanması üzerine Başkan Sürekli, "İzmirli artık CHP'li belediyelerin hizmetsizliklerinden, kokudan, çöpten, trafikten, altyapı yetersizliklerinden bıktı. İzmirli artık hizmet görmek istiyor. Büyük paralar harcayarak yaptıkları algı çalışmaları artık İzmirlinin gözünü boyamıyor. İzmirlinin 2024 yerel seçimlerinde hem büyükşehirde hem de ilçelerde AK belediyeciliği tercih edeceğine inancım tam. İşte o zaman İzmirlinin hizmete, yatırıma, projeye olan özlemi sona erecek. Hemşehrilerimiz ve İzmir'imiz yerel yönetimler anlamında hak ettiği değeri görecek. Birlik ve beraberlik içinde hayata geçireceğimiz proje ve yatırımlarımızla İzmir, toplantı salonlarında değil gerçek anlamda bir dünya kenti ve cazibe merkezi olacak" dedi.