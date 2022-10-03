AK Parti Küçük Menderes Bölgesi Meclis Üyeleri Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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AK Parti Küçük Menderes Bölgesi Meclis Üyeleri Toplantısı yapıldı

03.10.2022 17:42
AK Parti Küçük Menderes Bölgesi Meclis Üyeleri Toplantısı yapıldı

AK Parti İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen "Küçük Menderes Bölgesi Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin katılımıyla yapıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen "Küçük Menderes Bölgesi Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin katılımıyla yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kerem Ali Sürekli, Bayındır'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, halkın genel ve yerel sorunlarında, sivil toplum kuruluşlarının talep ve önerilerinde hiçbir ayrıntıyı atlamayacaklarını, kendilerine iletilen her konuyu Ankara'ya taşıyacaklarını belirtti.

Selçuk ilçesinde Devlet Hastanesi ihalesinin 25 Ekim'de yapılacağını belirten Sürekli, Ödemiş ilçesindeki tarihi Arasta Çarşısı'nın restorasyon projesinin de hayata geçirileceğini bildirdi.

Sürekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan İl Başkanları Toplantısı ve bakanlıklardaki temaslarıyla ilgili de katılımcılara bilgi verdi.

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Ankara gündem haberi: AK Partili Sürekli'den partililere: 'Her konuyu halk size, siz bize, biz de Ankara'ya taşıyacağız' Ankara gündem haberi: AK Partili Sürekli'den partililere: 'Her konuyu halk size, siz bize, biz de Ankara'ya taşıyacağız' Ankara haberleri: AK Partili Sürekli'den partililere: 'Her konuyu halk size, siz bize, biz de Ankara'ya taşıyacağız' Ankara haberleri: AK Partili Sürekli'den partililere: 'Her konuyu halk size, siz bize, biz de Ankara'ya taşıyacağız'
Kaynak: AA

Kerem Ali Sürekli, AK Parti, Ankara, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Küçük Menderes Bölgesi Meclis Üyeleri Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: AK Parti Küçük Menderes Bölgesi Meclis Üyeleri Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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