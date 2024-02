Politika

AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu: "Başkaları gibi başka odaklardan medet ummuyoruz"

MANİSA - Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partisinin Manisa ve Balıkesir'de düzenlenen aday tanıtım törenlerine katıldı. Kasapoğlu, "Her seçim bir demokrasi şöleni. Millet ne derse o olur. Başkaları gibi başka odaklardan medet ummuyoruz" dedi.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa ve Balıkesir'de düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantılarına katıldı. Burada adaylarla tek tek ilgilenen Kasapoğlu, adaylara başarılar diledi.

İlk olarak Manisa'da konuşan Kasapoğlu, "Belediyeciliğin ne olduğunu Türkiye'ye eser siyasetimizle hizmet siyasetimizle en güçlü, en somut şekilde gösterdik. Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstanbul'da bir hareket başlattı onun eser siyaseti meşalesi o gün yanmaya başladı ve an itibariyle tüm Türkiye'yi aydınlatıyor. Bizler bugün Manisa'mızın büyükşehrinde hem de ilçelerinde bu destanı büyütmek adına eser siyasetini daha güçlü kılmak adına buradayız. Cengiz başkanımız bu siyaseti eserleriyle ortaya koyuyor. İlçelerde birbirinden kıymetli başkanlarımız var. Her biriyle gurur duyuyoruz. Bu harekette özveri, gayret ve vatan sevgisi var. Mesele bu vatanı ilelebet payidar kılmak. Milletimiz her bir ferdiyle en güzel hizmeti ve mutlu olmayı hak eden bir millet. Biz de Cumhur İttifakı olarak bu yola baş koyduk. Birlikte bu yolu yürümeye devam edeceğiz. Genel Başkan Yardımcımız Erkan beyin de burada olması apayrı bir anmalı var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Adaylarımızı açıklayacak. Adaylık süreci ve sonrasında bir ve beraber olarak buralara geldik" dedi.

"Başkaları gibi başka odaklardan medet ummuyoruz"

Seçimlerin en büyük demokrasi şöleni olduğunu ve seçmenlere saygı göstererek siyaset yaptıklarını belirten Kasapoğlu, "Gönül belediyeciliği, eser siyasetiyle Manisa'yı çok yüksek bir noktaya taşıyacağız. Hem büyükşehirde geçen seçimde ve ilçelerimizde apayrı bir rekordu. Bu rekorları birlikte kıracağız. Genciyle kadınıyla engellisiyle yaşam kalitesini yükseltme adına, yeni reformları birlikte gerçekleştireceğiz. 60 günlük bir süreç var. Bu kadrolar seçim süreçlerinin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya ispat etmiş kadrolardır. Biliyorum ki yine aynı ruhla el ele tüm milletimizi bu konuda aydınlatana kadar aşkla ve inançla bu süreci tamamlayacağız. Her seçim bir demokrasi şöleni. Millet ne derse o olur. Başkaları gibi başka odaklardan medet ummuyoruz. Bizim en büyük gücümüz millettir. Milletimiz 31 Mart'ta en güzel sözü en güçlü şekilde söyleyecek. Biz de en güçlü şekilde saygı göstereceğiz. Şehirlerimizin kazandığı bir şekilde taçlandıracağız. Manisa'mızda hem belediyelerimizde çok güçlü çalışmalarımız oldu. Bu anlamda spor yatırımları, gençlik yatırımları oldu. Manisa 19 Mayıs Stadımızı çok güzel yeniledik. Tüm adaylarımıza gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu daha sonra partisinin Balıkesir'de düzenlenen aday tanıtım toplantısına da katıldı. Burada konuşan Kasapoğlu, "Balıkesir demek heyecan demek, Balıkesir demek gayret, coşku, sonuç demektir. Edremit'i ile Susurluk'uyla, Gönen'i ile Altıeylül'ü ile Havran'ıyla Dursunbeyi'yle, Kepsut'uyla, Sındırgı'sıyla, herbir beldesiyle, birbirinden güzel insanlarıyla Balıkesir özel şehir demektir. 1994 İstanbul ben o zaman lise öğrencisiyim ve ilk defa oy kullanacağım. Çöpüyle, çamuruyla, kirliliğiyle ve pek çok sorunla boğuşan bir şehirdeyiz. ve bir kahraman insan Recep Tayyip Erdoğan 1994 Mart'ında İstanbul'da bir meşale yaktı. O tarihte yanan meşale her geçen gün ışığıyla, ateşiyle, enerjisiyle tüm Türkiye7ye yayıldı. İşte o meşaleyi burada dalgalandıran, başarısıyla büyük bir gurur duyduğumuz Yücel Yılmaz Başkanımız var. O meşaleyi büyüten ilçelerde birbirinden kıymetli arkadaşlarımız var. Her biriyle gurur duyuyoruz. Bugüne kadar her birinin yanında olduk. Tüm ilçelerde görev yaptığımız dönem itibariyle gençlik ve spor yatırımlarımız Balıkesir'in dört bir yanından güçlü bir şekilde yükseldi. Bunların hepsini birlikte yaptık. Bu heyecanı ve enerjiyi birlikte büyüttük ve şimdi yeni bir döneme koşuyoruz. Cumhur İttifakı olarak her bir engeli ele ele aşarak yeni bir sürece koşuyoruz. 31 Mart 2024 sürecinde inanıyoruz ki yine Türkiye kazanacak, Balıkesir kazanacak" ifadelerini kullandı.