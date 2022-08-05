AK Parti'li Kaya'dan CHP'li Soyer'e "kanalizasyon" eleştirisi - Son Dakika
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AK Parti'li Kaya'dan CHP'li Soyer'e "kanalizasyon" eleştirisi

05.08.2022 16:52
AK Parti'li Kaya'dan CHP'li Soyer'e "kanalizasyon" eleştirisi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Güzelbahçe ve Urla ilçelerinde büyükşehir belediyesinden kaynaklı kanalizasyon sorunları yaşandığını ileri sürdü.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Güzelbahçe ve Urla ilçelerinde büyükşehir belediyesinden kaynaklı kanalizasyon sorunları yaşandığını ileri sürdü.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saha çalışmaların sürdüren Kaya, Güzelbahçe ve Urla'da mahalle muhtarları ve vatandaşlarla buluştu.

İlk olarak Güzelbahçe'ye bağlı Maltepe, Yalı, Kahramandere, Mustafa Kemal Paşa mahalle muhtarlarını ziyaret eden Kaya, Güzelbahçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Başkan Veli Merttürk ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya geldi.

Urla'da Gülbahçe, Barbaros, Uzunkuyu, Zeytineli, Zeytinler, Kadıovacık, Nohutalan ve Yeni mahallesinin muhtarlarıyla bir araya gelen Kaya, daha sonra Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan'ı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, vatandaşların, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nden hizmet alamadıklarını dile getirdiğini belirtti.

CHP'li Soyer'in bölgenin sorunlarına karşı duyarsız olduğunu savunan Kaya, şunları kaydetti:

"CHP'li Soyer asli görevlerini yerine getirmekten başka her işi yapıyor. Yapmadığı tek iş belediye başkanlığı. Çalışmakta, vatandaşa hizmet üretmekte yok. Ama kuru gürültüde en önde. Seferihisar'da 10 yıl belediye başkanlığı yaptı. Güzelbahçe Yelki'de kanalizasyon yok, bu dönemde insanlarımız foseptikle uğraşıyor. Güzelbahçe'nin alt yapı problemlerini, yollarının içler acısı halini, sahilin bakımsızlığını gördüğü yok. İzmir'in her yerini olduğu gibi yarımadayı da kaderine terk etmiş. Büyükşehir Belediyesi Urla'da hem hizmet yapmıyor hem de yapılmak istenen hizmetleri engelliyor. Urla'nın çehresini değiştirecek, ilçedeki otopark sorununu tümüyle bitirecek olan Urla Meydan projesini engellediler. Urla'nın Büyükşehir Belediyesi kaynaklı sorunları dağlar kadar. Urla'da maalesef kanalizasyonsuz mahalleler var."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güzelbahçe, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Kaya'dan CHP'li Soyer'e 'kanalizasyon' eleştirisi - Son Dakika

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