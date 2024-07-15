AK Parti İzmir Milletvekilleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Mesaj Yayımladı

Politika

AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ceyda Bölünmez Çankırı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kasapoğlu, mesajında, 15 Temmuz'un demokrasi ve özgürlüğü hedef alan hain darbecilere karşı sergilenen topyekun bir direniş olduğunu belirtti.

15 Temmuz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında omuz omuza durulan demokrasi mücadelesi olduğunu bildiren Kasapoğlu, "15 Temmuz milli iradenin üzerinde hiçbir güç olamayacağının tasdikidir. 15 Temmuz Çanakkale ruhunun hala taze olduğunun ve bu ruhun milletimizin birliğini pekiştirdiğinin ispatıdır." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Türk milleti bir oldukça bileğini hiçbir gücün bükemeyeceğini vurguladı.

Milletvekili Çankırı ise demokrasi uğruna can veren 251 şehidi rahmetle, gazileri ise minnetle andığını aktardı.

Darbe girişimi gecesinde 7'den 77'ye herkesin şehit olup düşmek üzere sokaklara çıktığına işaret eden Çankırı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada benzerine rastlanamayacak yekvücutla 20 saatte, milletin büyük fedakarlıkları neticesinde söz konusu girişim, kontrol altına alınmıştır. 15 Temmuz farklı siyasi duruşlara, ideolojik yatkınlıklara, yaşam tarzlarına ve etnik kökenlere mensup olunmasına rağmen millet bir bütün olarak iradesine sahip çıkma refleksi göstermiştir. Türk milletinin toplumsal bağlarıyla birbirine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur."