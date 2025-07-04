AK Parti Kadın Kolları'nın düzenlediği 'Kadın Kolları Liderlik Akademisi' sona erdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Kadın Kolları'nın düzenlediği 'Kadın Kolları Liderlik Akademisi' sona erdi

AK Parti Kadın Kolları\'nın düzenlediği \'Kadın Kolları Liderlik Akademisi\' sona erdi
04.07.2025 15:51
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Ankara'da AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Kadın Kolları Liderlik Akademisi', 3 günlük eğitimin ardından sona erdi.

Ankara'da AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Kadın Kolları Liderlik Akademisi', 3 günlük eğitimin ardından sona erdi.

AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen Kadın Kolları Liderlik Akademisi, Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın konuşmasıyla sona erdi. Eğitime Türkiye'nin 81 il ve 922 ilçesinden yaklaşık bin 200 kadın teşkilat yöneticisi katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılar, siyaset, iletişim, liderlik ve güncel teknolojiler gibi pek çok alanda teorik ve uygulamalı eğitimler aldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen programda konuşan Tuğba Işık Ercan, kadın üyelerin sahada milletin nabzını tuttuğunu ve onların sesi olduğunu dile getirerek, "Ak davamızın yereldeki temsil gücünü taşıyan en güçlü kadın liderlerimiz oldunuz. Geride bıraktığımız 3 gün boyunca aynı çatı altında sadece bilgimizi değil, tecrübelerimizi paylaştık. Sorduk, öğrendik, sorguladık. Birbirimizi sadece dinlemedik, anladık, tanıdık ve tamamladık" dedi.

"İstişare kültürünü bir teşkilat ahlakı olarak görüyoruz"

Programın eğitim amacı dışında karşılıklı istişare zemini oluşturduğunu aktaran Ercan, "Bu kampımızda sizlere kulak vererek, sizlerin söylediklerini dinleyerek önümüzü daha iyi aydınlatacak yeni planlar oluşturacağız. Bizler de istişare kültürünü yalnızca bir gelenek değil, bir teşkilat ahlakı olarak görüyoruz. Bu anlayış kurulduğu günden bugüne AK Partimizin karar alma biçiminde, teşkilat yapısında ve siyaset üretme dilinde temel bir ilke olarak varlığını sürdürmüştür. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletin yükünü istişarenin adaletiyle taşıyan bir lider olarak bizlere yalnızca bir yön değil, bir yöntemle göstermektedir. Onun her meselede teşkilatla kurduğu doğrudan ve samimi bağ, istişarenin ne denli stratejik bir derinliğe sahip olduğunun açıkça göstergesidir" diye konuştu.

"Sizler AK Parti teşkilatlarının en güçlü seslerisiniz"

Bu kampın daha büyük başlangıçların habercisi olduğunu dile getiren Ercan, şunları kaydetti:

"Sizlerin her biri bu büyük teşkilatın sahadaki gözleri, sesi, vicdanı oldunuz. O sebeple burada her bir sözünüz sadece bir fikir değil, bizler için önemli bir değerdir. Her yeni bilgi beraberinde yeni bir mesuliyet getirir. Her kazanım sahada karşılık bulduğu ölçüde kıymetlidir. Bu 3 günlük eğitim ve istişare sürecinin bizlere yalnızca yeni bir bakış açısı kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda kendimize ve görevlerimize dair daha derin bir şuur, daha geniş bir vizyon kattığına inanıyor ve sizlerin gözlerinde bu donanımı, bu kararlılığı ve bu sorumluluk bilincini net bir şekilde görüyorum. Sizler yalnızca şehrinizin değil, tüm ülkemizin, hatta dünyanın, dünyadaki AK Parti teşkilatlarının en güçlü seslerisiniz. Sizler milletimizin gönlünü sahada birebir temasla kazanan kadın liderlerimizsiniz. Unutmayalım ki dava bilinci sadece sahiplenmekle taşıdığı yükü omuzlanmakla anlam kazanır."

Ercan, konuşması sonrasında AK Parti Kadın Kolları üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, AK Parti, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Kadın Kolları'nın düzenlediği 'Kadın Kolları Liderlik Akademisi' sona erdi - Son Dakika

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