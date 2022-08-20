Milletvekili Güneş, Eskipazar'ın 6 köyünde vatandaşlarla görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Güneş, Eskipazar'ın 6 köyünde vatandaşlarla görüştü

20.08.2022 14:15
Milletvekili Güneş, Eskipazar'ın 6 köyünde vatandaşlarla görüştü

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 'Yüz Yüze 100 gün' programı çerçevesinde yaptığı ziyaretleri Eskipazar ilçesindeki 6 köyde devam ettirdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 'Yüz Yüze 100 gün' programı çerçevesinde yaptığı ziyaretleri Eskipazar ilçesindeki 6 köyde devam ettirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 'Yüz Yüze 100 Gün' programları çerçevesinde Milletvekili Niyazi Güneş ziyaretlerini Eskipazar ilçesinde sürdürdü.

İl Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah Özen, İlçe Başkanı Ali Ünal, İl Genel Meclis üyesi Sunay Yaka ve teşkilat üyeleri ile birlikte Bayındır, Hamamlı, Doğlacık, Çandırlar, Davulcular ve Topçalı köylerini gezen Güneş vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde dinledi.

AK Parti teşkilatı olarak ulaşılmadık vatandaş bırakmayacaklarını belirten Güneş, ziyaretlerini aralıksız sürdüreceklerini ve Karabük ve Türkiye için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Güneş, "Millete hizmet yolunda 'Durmak Yok Yola Devam' şiarıyla Eskipazar'dayız. Hemşerilerimizi dinledik, bol bol sohbet ettik, taleplerini not ettik. Ziyaret ettiğimiz ilçe ve köylerimizde sıcak karşılamaları, misafirperverlikleri, ev sahipliği için değerli köy halkımıza ve kıymetli AK teşkilatımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

YORUMLAR
500
AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, ziyaretlerde bulundu AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, ziyaretlerde bulundu AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, hububat hasadına katıldı AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, hububat hasadına katıldı
Kaynak: İHA

Milletvekili, Eskipazar, Karabük, Güneş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Güneş, Eskipazar'ın 6 köyünde vatandaşlarla görüştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Gaziantep'ten feci görüntüler! İşte kaza bölgesi...
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! İlk belirlemelere göre 15 ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:37 Rusya'nın doğal gaz akışını düşürdüğü Almanya: Duş almayın, bez kullanın
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:49 Roma Devri'nden kalan Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
10:36 Tam 10 kilo! Şişkinlik için gittiği hastanede karnından çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 14:15:38. #1.11#
SON DAKİKA: Milletvekili Güneş, Eskipazar'ın 6 köyünde vatandaşlarla görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement