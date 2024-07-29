AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İsrail Dışişleri Bakanı\'nın Erdoğan\'a yönelik sözlerine tepki gösterdi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'den tepki geldi. Üzüm, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in zulmederek, işgal ederek ve katlederek bir tarih oluşturmaya çalışanların bin yıllık şanlı tarihimizin gölgesinde dahi donacaklarını hatırlattı ve Filistin Devleti'nin yakın olduğunu belirtti.

29.07.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri İl Başkan Fatih Üzüm; İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözler sarf etti. Bunun üzerine Türkiye'den de tepkiler ardı ardına gelirken AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Soykırımcı İsrail'in gafil Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki hadsiz sözlerine karşı A'raf suresi 4. Ayetini hatırlatıyoruz; "Biz nice memleketleri helak ettik. Geceleyin uyurlarken veya gündüz vakti dinlenirlerken azabımız ansızın başlarına çöküverdi." Zulmederek, işgal ederek, katlederek bir tarih oluşturmaya çalışanlar, bin yıllık şanlı tarihimizin gölgesinde dahi donacaklarını unutmasınlar. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti yakındır Allah'ın izniyle. Sonuna kadar Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Devletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medya, Filistin, AK Parti, Kayseri, Sözler, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
15:37 Hulusi Akar, CHP’li vekilin ’Mavi Vatan’ ifadesine tepki gösterdi Hulusi Akar, CHP'li vekilin 'Mavi Vatan' ifadesine tepki gösterdi
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
15:45 Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı
15:14 Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı
15:14 Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 18:29:27. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement