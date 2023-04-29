AK Parti Kayseri milletvekili adayı Emine Timuçin asgari ücretle ekmek hesabı yaptı: Kriz yok aslında 10 bin tane ekmek alınabiliyor - Son Dakika
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AK Parti Kayseri milletvekili adayı Emine Timuçin asgari ücretle ekmek hesabı yaptı: Kriz yok aslında 10 bin tane ekmek alınabiliyor

29.04.2023 11:56

AK Parti Kayseri milletvekili adayı Emine Timuçin, katıldığı canlı yayında Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin açıklamalar yaptı. Canlı yayında asgari ücret üzerinden bir hesap yapan Timuçin, asgari ücretle bundan 20 yıl önce alınan ekmek sayısıyla bugün alınan ekmek sayısını gösteren oranları elimizde var. 100 ya da 1000 ekmek alabiliyorsanız şimdiki asgari ücretle onun 10 bin tane alabiliyorsunuz.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Emine Timuçin, Türkiye'de ekonomik kriz olmadığı ve alım gücünün arttığını ifade etti.

"BİR KRİZ YOK ASLINDA"

Timuçin, "Sahada vatandaşlar en çok ekonomiden bahsediyor. Asgari ücrette iyileştirmelerle birlikte bizler bir çaba içerisindeyiz. Bir kriz de yok aslında. Yurt dışından çok haberler geliyordur. Bulgaristan'dan vatandaşlarımız oradan gelip bizden alışveriş yapıyor. Benim yurt dışında çok çevrem var. Orada bulamayıp, hafta sonu Türkiye sınırlarına geçip alışverişlerini yapıyorlar" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRETLE ŞİMDİ 10 BİN TANE ALABİLİYORSUNUZ"

Sözlerini sürdüren Timuçin, "Aslında krizi biraz da biz yapıyoruz. Bizim asgari ücretle bundan 20 yıl önce alınan ekmek sayısıyla bugün alınan ekmek sayısını gösteren oranları elimizde var. Yüz ya da bin ekmek alabiliyorsanız şimdiki asgari ücretle onun 10 bin tane alabiliyorsunuz. Alım gücü daha da çoğaldı" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (30)
  • Serkan Yurttaş: O zamanlar ekmek 200 gr degildi 250 gramdi. Suandada 5 tlden 1600 ekmek alinabiliyor .o zamnki ekmeklerle alakasida yok .hep katki maddesi Kira olmus 8000 asgari ucrer 8500 emekli maasi 8000 Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • engin akçadağ: bence sen aday olma. seni seçenlerin vay haline Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
  • Muhammet Aldemir: Sayın milletvekilimizin ya ekmek fiyatından haberi yok ya da asgari ücretten... Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
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Milletvekili, 14 Mayıs, Türkiye, Kayseri, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Kayseri milletvekili adayı Emine Timuçin asgari ücretle ekmek hesabı yaptı: Kriz yok aslında 10 bin tane ekmek alınabiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Kayseri milletvekili adayı Emine Timuçin asgari ücretle ekmek hesabı yaptı: Kriz yok aslında 10 bin tane ekmek alınabiliyor - Son Dakika
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