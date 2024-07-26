AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Akkışla ve Sarıoğlan bölgesine yeni hastane müjdesi verdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Akkışla ve Sarıoğlan bölgesine yeni hastane müjdesi verdi

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Akkışla ve Sarıoğlan bölgesine yeni hastane müjdesi verdi

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Kayseri'de bulunan bin 395 diyaliz hastasına hizmet veren 15 diyaliz merkezi olduğunu belirtti. Özsoy, Akkışla ve Sarıoğlan bölgesine hitap edecek olan yeni hastane bünyesinde diyaliz ünitesinin de yer alacağını açıkladı.

26.07.2024 16:33
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AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy; Akkışla ve Sarıoğlan bölgesine hitap edecek olan yeni hastane bünyesinde diyaliz ünitesinin de yer alacağı müjdesini verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy; TBMM'de yaptığı konuşmada Kayseri'de toplamda bin 395 diyaliz hastasının bulunduğunu söyledi. Bu hastalara 15 diyaliz merkezinde hizmet verildiğini kaydeden Özsoy; Akkışla ve Sarıoğlan bölgesine hitap edecek olan yeni hastane bünyesinde diyaliz ünitesinin de yer alacağı belirtti. Özsoy; şunları kaydetti:

"İlimizde toplam bin 395 diyaliz hastası bulunmaktadır. Bu hastalara kamu sağlık tesisleri bünyesinde 8, Erciyes Üniversitesi Hastanesinde 1 ve özel sektörde 6 olmak üzere toplam 15 diyaliz merkezinde hizmet verilmektedir. Daha evvel diyaliz hizmeti olmayan Yeşilhisar, Develi, Tomarza, Yahyalı, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerimizde AK Parti hükümetimizle birlikte diyaliz hizmeti vermeye başlandı. Bu ilçelerdeki diyaliz hastaları Kayseri merkez ve başka il merkezlerinde diyalize girmek zorunda kalıyorlardı. Şu an Akkışla ve çevresinde ikamet eden 12 diyaliz hastasından 5'i Bünyan Devlet Hastanesinde, 7'si ise kendi tercihleri doğrultusunda Kayseri merkezde bulunan özel diyaliz merkezinden hizmet almaktadır. Bu kişiler arzu ederler ise 50 kilometre uzaklıktaki Bünyan Devlet Hastanesinden hizmet alabilirler. Sağlık Bakanlığımızın yatırım programında olan ve Akkışla Sarıoğlan bölgesine hitap edecek olan yeni hastane bünyesinde diyaliz ünitesinin de yer alması planlanmıştır. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığımız ile de gerekli çalışmalar yapılmıştır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Akkışla ve Sarıoğlan bölgesine yeni hastane müjdesi verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Akkışla ve Sarıoğlan bölgesine yeni hastane müjdesi verdi - Son Dakika
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