AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'li vekilin açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'li vekilin açıklamalarına tepki Açıklaması

06.10.2022 14:40
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'li vekilin açıklamalarına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya'nın sözlerine ilişkin, "Radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK'nın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değildir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya'nın sözlerine ilişkin, "Radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK'nın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Çelik, CTP Milletvekili Doğuş Derya'nın KKTC Meclisi'ndeki sözlerine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"KKTC Meclisi'nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'yi ve kahraman TSK'yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz. Bu kişinin sözleri radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK'nın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değildir. Rum ve Yunan parlamentosunda yapılan Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir. Kuşkusuz bu zihniyet KKTC'yi bir Rum sömürgesi yapma hayali peşinde koşuyor. Bu hayalin peşindeki Rum ve Yunan faşistlerine verdiğimiz cevap bu şahıs için de aynen geçerlidir."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'li vekilin açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'li vekilin açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika
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