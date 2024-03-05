İzmir'de AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Konak'ın ticaret merkezi olma kimliğini geliştirecek projelerini tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İzmir'de AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Konak'ın ticaret merkezi olma kimliğini geliştirecek projelerini tanıttı

İzmir\'de AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Konak\'ın ticaret merkezi olma kimliğini geliştirecek projelerini tanıttı

Ceyda Bölünmez Çankırı, Konak'ın güvenli bir yer olmadığını belirterek, eski yapı stoku, deprem riski altındaki binalar ve güzergahların estetik görünüm kazanması gibi sorunları çözmek için projelerini açıkladı. Projeler arasında yer altı otoparkları, trafik rahatlatıcı önlemler ve Kültürpark'ın eski günlerine kavuşturulması bulunuyor.

05.03.2024 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de AK Parti'nin Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, seçilmeleri halinde hayata geçirmeyi planladıkları projelerle Konak'ın kentin ticaret merkezi olma kimliğini geliştireceklerini söyledi.

Bir otelde düzenlenen programda 5 ana başlıkta topladığı projelerini tanıtan Çankırı, eski ve hasar görmüş yapı stokuyla, deprem riski altında olan binalarıyla, ambulansın, itfaiyenin giremediği sokaklarıyla Konak'ın güvenli bir yer olmadığını ifade etti.

Eski günlerini özlemle arayan, ticaretin kalbi olmaktan gün geçtikçe uzaklaşan ilçenin sorunlarını çözmek için yola çıktıklarını belirten Çankırı, ilçede "yerinde yenilenmenin" çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bu anlamda Yeşildere ile çalışmalara başlayacaklarını aktaran Çankırı, şunları kaydetti:

"EXPO'yu buradan kaldırıyoruz. Çünkü burası İzmir'in ve Konak'ın en verimsiz noktası. Burada ilk etapta bin 500 konut inşa edeceğiz. Bir bölümü hak sahipleri için geri kalanları ise transfer aşamasında kullanılacağımız yapılar kurulacak. Hedefimiz 5 yılda 5 bölgede yerinde 5 bin konut yapmak. Herkes bilsin ki bu süreci kimseyi mağdur etmeden yürüteceğiz."

Kentin ana güzergahlarına estetik görünüm kazandırmak, bunu yaparken dezavantajlı gruplara istihdam alanı da oluşturmak istediklerini anlatan Çankırı, "Herkesin sıklıkla kullandığı güzergahlardan Kemeraltı, Anafartalar, Kıbrıs Şehitleri, Fevzipaşa Bulvarı, Gazi Bulvarı, Kordon, Asansör Önü, Güzelyalı Parkı ve Betonyol'da İzmir'e yakışmayan, gözleri rahatsız eden cephelere estetik bir görünüm kazandıracağız. Belediye bünyesinde açacağımız atölyelerle, 5 yıl içerisinde dokuya uygun tabela, tente ve aydınlatmaya varana kadar göze hitap eden bir değişimi başlatacağız. Burada hem dezavantajlı gruplara katkı sağlayacağız hem de sokakta sağlıklaştırmayı sağlayacağız." diye konuştu.

"Otopark sorununu çözeceğiz"

Ceyda Bölünmez Çankırı, trafik sorunu, otopark problemleri ve zamana uygun mekanların olmaması nedeniyle kentin ticaretinin merkezi olan Konak'ın bu kimliğinden her geçen gün uzaklaştığını savundu.

Bu nedenle 1 Nisan itibariyle Konak'ta ticareti canlandırmak için projeleri hayata geçireceklerinin altını çizen Çankırı, "Özellikle merkezi bölgelerde, Basmane Çukuru gibi uygun kamusal alanlarda yapacağımız yer altı otoparkları ile park sorununu ortadan kaldıracağız. Alsancak, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı gibi kritik noktalarda ise ayağınız frene değmeden battı-çıktılar yaparak trafiği rahatlatacağız. Böylelikle ticarete ivme kazandırmış olacağız." dedi.

Çankırı, İzmirliler için önemli bir yere sahip Kültürpark'ı yeniden eski günlerine kavuşturmak istediklerini ifade etti.

Konak'ta 38 federasyon ve konfederasyon ile 1327 derneğin kullanacağı bir STK kampüsünü hayata geçireceklerini de dile getiren Çankırı, şöyle devam etti:

"Sizlere sunmuş olduğum her proje aslında saha gözlemlerimizden ortaya çıkmış, sorun çözüm denklemi çerçevesinde ürettiğimiz fikir ve değerlendirmelerin bir bütünüdür. Bu kentin her metrekaresini karış karış gezen bir milletvekili olarak Konak için her daim doğru olanı yaptık. Konak'ı daha yaşanır, ileri, çağdaş, modern bir yaşam merkez haline getireceğimizi sizlerin huzurunda tüm Konaklı hemşerilerime taahhüt ediyorum."

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, AK Parti milletvekilleri Eyyüp Kadir İnan, Şebnem Bursalı, Mehmet Ali Çelebi, Alpay Özalan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve Cumhur İttifakı belediye başkan adayları katıldı.

Kaynak: AA

Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti, Çankırı, İzmir, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir'de AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Konak'ın ticaret merkezi olma kimliğini geliştirecek projelerini tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 İzmir Urla’da askeri helikopter düştü, bölgeye ekipler sevk edildi İzmir Urla'da askeri helikopter düştü, bölgeye ekipler sevk edildi
14:56 Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet’i namusumuza dokunuyordu Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet'i namusumuza dokunuyordu
12:55 DEM Parti’de krize neden olan fotoğrafı HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu’na sorduk: Düşman değil rakibiz DEM Parti'de krize neden olan fotoğrafı HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'na sorduk: Düşman değil rakibiz
12:49 İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
14:33 Seçimler öncesi akılalmaz olay Saadet Partili başkan adayı ve oğlunun üzerine ağaç devrildi Seçimler öncesi akılalmaz olay! Saadet Partili başkan adayı ve oğlunun üzerine ağaç devrildi
14:17 Meteoroloji’den art arda uyarılar Kar kalınlığı 50 cm’yi bulacak, İstanbul’da sıcaklık 10 derecenin altına düşecek Meteoroloji'den art arda uyarılar! Kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak, İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşecek
14:16 Ebru Yaşar, yeni şarkısı ’Yoksun’ ile dünya müzik listesine giren tek Türk Şarkıcı oldu Ebru Yaşar, yeni şarkısı 'Yoksun' ile dünya müzik listesine giren tek Türk Şarkıcı oldu
14:08 Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı
13:53 Satanist kadın anne ve babasını palayla katletti Cesetlerini yakmaya çalışmış ama başaramamış Satanist kadın anne ve babasını palayla katletti! Cesetlerini yakmaya çalışmış ama başaramamış
12:59 Acı deprem manzarası Bir zamanlar sahipleri vardı, şimdi yanında koyunlar otluyor Acı deprem manzarası! Bir zamanlar sahipleri vardı, şimdi yanında koyunlar otluyor
12:01 Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok
11:47 Dünyanın en eski ekmeği Konya’dan çıktı Dünyanın en eski ekmeği Konya'dan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 15:06:45. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Konak'ın ticaret merkezi olma kimliğini geliştirecek projelerini tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement