AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay: "Bir tiyatro oynanıyor, bu tiyatro terörle oynanıyor"
"Bu bir terör saldırısıdır, bu bir planlı eylemdir"
İSTANBUL - AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen silahlı saldırı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Saldırıya ilişkin konuşan Yeniay, "Bir tiyatro oynanıyor, bu tiyatro terörle oynanıyor. Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi çok anlamlı değil. Bu bir terör saldırısıdır, bu bir planlı eylemdir" dedi.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, 10 Şubat Cumartesi günü Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Halkalı'da bulunan bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Aziz Yeniay, hem saldırı günü yaşananlarla ilgili hem de projelerine ilişkin konuştu. Cumartesi günü yaşanan olayın bir tesadüf olmadığını belirten Yeniay, olayın terörle bağlantısı olduğunu savundu.
"Bu bir organize suç örgütü girişimidir"
Olaya ilişkin konuşan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, "Çok açık söylüyorum. Bu bir terör saldırısıdır. Bu bir organize suç örgütü girişimidir. Bu planlı eylemdir. Ancak seçildiği yer seçildiği mekan zaman dilimi belki de hedef şaşırtmak da isteyen bir görüntü arzu ediyor olabilir. Bütün bunların hepsi şu anda savcılığımız tarafından emniyet müdürlüğümüz tarafından titizlikle incelenmekte. Gerek emniyet birimlerimizin gerekse de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanaati ve benim kanaatim olayın tamamen planlı bir terör girişimi ve tamamen bize gelecektir" diye konuştu.
"Hiç kimseyle husumetim ve alacak verecek davam yok"
Hiç kimseyle bir husumetlerinin olmadığını anlatan Yeniay, "Diyorum ki, bizim bölgede hiç kimseyle bireysel bir husumetim söz konusu değil. Alacak verecek hiçbir şey söz konusu değil. Bu tamamen ve tamamen siyasi bir figüre, bir yerel belediye başkanı adayına ve bir siyasi kimliğe karşı yapılmış olan bir terör girişimidir. Tabii bu arada başka da şeyler oluyor. Bütün bu tesadüfler yan yana art arda geliyor. Garip bir şekilde, Bir başka gariplik de şu henüz daha salonun içerisindeyiz, ki dışarıda gerekli güvenlik oluşturulana kadar silahın nereden patladığını bilmiyoruz. Sokaktan mı, binalardan mı? Çünkü sokak arasındayız. Güvenlik tedbirlerin alınmasını beklerken birkaç dakika daha geçmeden dernek başkanımız hemen bir dışarı çıktı, içeri girdi. 'Arkadaşlar rahat olun. Bu bize yönelik bir saldırı değildir, bu adi bir olaydır' dedi. Şaşırtıcı bir bilgi oldu. Çünkü henüz daha emniyet gelmedi, güvenlik tedbiri almadı, kişiler belli değil, olay belli değil ama hangi olay olduğu, belli oldu" dedi.
"Hemen iki siyasi figür, belediye başkanları peş peşe açıklama yaptılar"
İmamoğlu'nun açıklamasına da değinen Yeniay, "Akabinde Hemen iki siyasi figür, belediye başkanları peş peşe açıklama yaptılar. Efendim bu olay siyasi bir olay değildir. Şahsa yönelik bir saldırı değildir. Bu tamamen adi bir olaydır. Dedim ki 'henüz daha bir olay yerindeydi. Alanı terk etmedik. Devletin bilmediği elinin bilmediği ilgili otoritelerin henüz daha konuya mahsus olmadığı bir noktada faillerle ilgili hiçbir bilgi olmadan siz bu bilgiyi nereden aldınız? Kulağınıza kim fısıldadı ya da ne yapmak istiyorsunuz? Ne yöne hedefi şaşırtmak istiyorsunuz' diye bir dizi soru sordum. ve gerçekleri de merak ediyorum hala merak ediyorum. Başta İstanbul'u yöneten şahsiyet dahil olmak üzere bu kadar kısa süre içerisinde sizleri kim aradı da bu eylemin gerçekleştirdiği noktasında bilgi sahibi olup böyle bir kanaate ulaştı. ya da kimler bu bilgiyi kendisinde sufle etti? ya da ne yapmak istiyor?" şeklinde konuştu.
"Terörle birlikte bir tiyatro oynanıyor"
Olayın direkt kendisine yönelik bir terör saldırısı olduğunu savunan Yeniay, "Arkadaşlar bir tiyatro oynanıyor. Bu tiyatro terörle oynanıyor. Çok tehlikeli bir araçlar kullanılıyor. ve terörün arkasındaki aktörlerin ciddi manada gerek bizler gerek kamuoyu merak etmektedir. Bu bir organizasyon ve aktör olarak sokaktakilerden farklı farklı gruplara varıncaya kadar pek çok aktör kullanılmıştır. Bunlardan henüz daha bildiğim kadarıyla 26'sı yakalandı. 16'sı tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı, ki bunlardan dört tanesinin de çocuk olduğunu öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.
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