Geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atayan İçişleri Bakanlığı, dün sabah saatlerinde de Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atadı.
Bakanlığın bu hamlesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken AK Parti kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten bu kararlara tepki gecikmedi.
Resmi X hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı; "Makamı ne olursa olsun kimsenin suç işleme ve hesap vermeme ayrıcalığı elbette yoktur. Ancak hakkında kesin bir yargı kararı bulunmayan herkes masumdur. Kayyum işi, bu haliyle akla ziyandır. Başkan suçlu bulunsa bile Meclis'in seçeceği birinin başkan olmasına fırsat verilmelidir."
Son Dakika › Politika › AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır - Son Dakika
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