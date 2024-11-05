AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır

Politika

Kayyum kararına tepki gösterdi, herkes paylaşımındaki o detaya takıldı

"Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor"

\'Mezgit\' diye satmışlardı ama bakın ne çıktı

Devamında evine yapılan baskın anı var

Geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atayan İçişleri Bakanlığı, dün sabah saatlerinde de Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atadı.

TEPKİ GECİKMEDİ

Bakanlığın bu hamlesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken AK Parti kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten bu kararlara tepki gecikmedi.

"MECLİS'İN SEÇECEĞİ BİRİ BAŞKAN OLMALIDIR"

Resmi X hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı; "Makamı ne olursa olsun kimsenin suç işleme ve hesap vermeme ayrıcalığı elbette yoktur. Ancak hakkında kesin bir yargı kararı bulunmayan herkes masumdur. Kayyum işi, bu haliyle akla ziyandır. Başkan suçlu bulunsa bile Meclis'in seçeceği birinin başkan olmasına fırsat verilmelidir."