AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır - Son Dakika
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Politika

AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır

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AK Parti kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Esenyurt'tan sonra Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atamasına tepki gösterdi. Çelik "Hakkında kesin bir yargı kararı bulunmayan herkes masumdur. Kayyum işi, bu haliyle akla ziyandır. Başkan suçlu bulunsa bile Meclis'in seçeceği birinin başkan olmasına fırsat verilmelidir" dedi.

05.11.2024 10:51
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Geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atayan İçişleri Bakanlığı, dün sabah saatlerinde de Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atadı.

TEPKİ GECİKMEDİ

Bakanlığın bu hamlesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken AK Parti kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten bu kararlara tepki gecikmedi.

"MECLİS'İN SEÇECEĞİ BİRİ BAŞKAN OLMALIDIR"

Resmi X hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı; "Makamı ne olursa olsun kimsenin suç işleme ve hesap vermeme ayrıcalığı elbette yoktur. Ancak hakkında kesin bir yargı kararı bulunmayan herkes masumdur. Kayyum işi, bu haliyle akla ziyandır. Başkan suçlu bulunsa bile Meclis'in seçeceği birinin başkan olmasına fırsat verilmelidir."

AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır
AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır

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Son Dakika Politika AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Emre Sunay:
    Demekki AKP ile bir menfaatin kalmamış ki, onlarla tersine görüş savunuyorsun. Eğer şu an kabine de herhangi bir bakan olsaydın bunu konuşamazdın. Siyaset işte böyle bir şey... 17 7 Yanıtla
  • Emir Konez:
    ahaa diyene bak .. buna kargalar bile güldü 14 5 Yanıtla
  • Ugur Sonmez:
    Sen değil miydin ülkede fetö var denildiğinde her yere sızdı denildiğinde buna kargalar güler diyen şimdi bizde sana diyoruz bu söylediklerine kargalar bile güler hadi işine bak yallah 11 2 Yanıtla
  • Adem Uçuk:
    Bu zat fetönün MEB imamıydı. Hala dışarıda geziyor. 8 3 Yanıtla
  • Süleyman Kurtay:
    bu vampiri siz beslediniz padişahım çok yaşa diyerek hepiniz bu vebalin ortağı sınız 7 2 Yanıtla
  • oguz ates:
    çözüm bulun işte millet devlet polis kavga etmesin suçluysa atın içeri 4 0 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    bu kadar nankörlük olmaz 3 1 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Iyı polıs kötü polis rölü yapıyor hepınız aynısınız 3 0 Yanıtla
  • Adem Abatay:
    Sayın çelik sizin için 15 temmuz da siyasi mevta demişlerdi, halen nefes alıyorsunuz. Devlet kendi parasıyla baş kaldıranın sesini kayyumla keser 3 0 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Bana göre bütün belediyeler çoğunlukla boş iş yapiyor. Yapıyorsanız bütün belediye ve muhtarları görevden alınsın vali veya kaymakam yapsın belediye görevini. Bakın şehirler ne güzel oluyor. Hassas bir mesele ki doğru devlet diyorki teröre bulaşma ilgilenme belediye işini halka hizmet et ama malesef insanların bazıları görevi dışında başka kötü işler yapabiliyor. 1 0 Yanıtla
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