AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve Milletvekilleri Belediye Başkanı Eyüp Kahveci\'yi Ziyaret Etti

Politika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, milletvekilleri ile birlikte Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye tebrik ziyaretinde bulundu.

Önsay, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir ile Başkan Kahveci'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Kahveci, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan görüşmede Önsay ve milletvekillerine ziyaretleri dolasıyla teşekkür etti. - KÜTAHYA