AK Parti Kütahya İl Başkanı\'ndan Belediye Meclisi Açıklamaları

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, 6 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında gündeme gelen konular ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin açıklamalarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduklarını açıkladı.

Erenler, uzun süredir esnafı mağdur eden ticari alanlarda ön bahçe kullanımı konusunun, gündemde olmamasına rağmen tekrar meclise getirildiğini belirterek, "Başkan bu mağduriyetin sebebini Cumhur İttifakımıza yüklemeye çalışmaktadır" dedi.

2007 yılından itibaren ana caddelerde ticari hayatı desteklemek amacıyla apartman sakinlerinin onayı ve cephe estetiğine dikkat edilmesi şartıyla ön bahçe kullanımına izin verildiğini hatırlatan Ceyda Çetin Erenler, AK Parti döneminde bu izinler için hiçbir ücret ya da bağış alınmadığını söyledi. Erenler, 2024 yerel seçimleri sonrası mevcut başkan ve imardan sorumlu başkan yardımcısının metrekare başına zorunlu bağış uygulaması başlattığını, bunun da zamanla artırılarak yıllık hale getirildiğini vurguladı.

"Zorunlu bağışlara karşıyız"

Başkan Erenler, "Biz AK Parti olarak zorunlu bağışlara karşıyız. Ön kapatma konusunda tek yetkili olan belediye başkanının sorumluluk almasını, irade kullanmasını ve esnafımızı mağdur etmemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Su fiyatı tartışması

Erenler, seçim vaatleri arasında yer alan su fiyatlarını düşürme sözünün aksine belediye yönetiminin suya zam yaptığını öne sürdü. 4 Haziran 2025'te verdikleri önergeyle suyun ton fiyatını 10 TL'ye düşürme tekliflerinin mecliste kabul edildiğini ancak başkanın veto ederek meclise iade ettiğini aktaran Erenler, 6 Ağustos'taki oylamada ise MHP grubunun "sehven" çekimser kalması nedeniyle fiyatın düşürülemediğini söyledi.

"Mazeret değil çözüm bekliyoruz"

Başkan Ceyda Çetin Erenler, başkanın "söz verdik, yaptık" diyerek paylaştığı projelerin ekseriyasının kendisinden önce başlatıldığını ve büyük oranda tamamlandığını, bazılarında ise sadece açılış yapıldığını ifade etti.

Kütahya'da Ulu Cami çevresindeki tozlu görüntü, bozuk yollar, bakımsız parklar, kurumuş refüjler, Ilıca'daki su sorunu, ilaçlama eksikliği nedeniyle artan sinek şikayetleri ve plansız düzenlemeler sonucu oluşan trafik sorunlarına dikkat çeken Erenler, "Hemşerilerimiz adına meclise getirilecek her girişime destek vermeye ve Kütahya'nın sesi olmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA