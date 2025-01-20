AK Parti'li Açıkkapı'dan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın açıklamalarına tepki

Politika

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Açıkkapı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de 471 gün süren katliamın ardından başlayan ateşkesi olumlu bulduklarını belirtti.

İsrail'in, işgal ettiği toprakları asıl sahibine bırakmasını ve suçluların Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmasını isteyen Açıkkapı, "471 gündür İsrail'in soykırımına tanıklık ediyoruz. İnsanlığı, insanlığın onurunu ayaklar altına aldılar. 'Medeni' dediğimiz paydaşları da mezalime sessiz kalarak soykırıma ortak oldular." ifadelerini kullandı.

Açıkkapı, Türkiye'nin Gazze'de Filistinlilere haklı davalarında destek vererek ve Hamas'ın yanında olduğunu ifade ederek tarihe geçtiğini vurguladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösteren Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Gerçekten ferasetten yoksun ve anlayamadığımız, kime, nereye, nasıl kürek çektiklerini bir türlü çözemediğiniz bu zihniyetin, bu ülkeye ve bu ülkede yüzde 52 oy almış Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınıyorum. Burada özellikle 'Haçlı Seferleri' benzetmesiyle liderimize yönelik bu saldırılar kabul edilemez. Sayın Ümit Özdağ bu ifadelerle gerçekten aziz milletimizin yüreğini yaralamıştır. Nereye ve kime hizmet ettiği belli olmayan Ümit Özdağ'ın hangi ajan etkinliğine soyunduğunu aziz milletimiz gayet iyi bilmektedir. Bu etki ajanlığıyla Ümit Özdağ, Suriye meselesinde ülkemize sığınan o mazlumlara karşı yürüttüğü çirkin, çürümüş, insanlıktan çıkmış söylemleri ve o oyuncağın elinden alınmasıyla farklı bir şekilde gündeme gelme telaşına girmiştir."