AK Parti'li Açıkkapı, muhalefetin asgari ücretle ilgili açıklamalarının ciddiyetle bağdaşmadığını söyledi - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li Açıkkapı, muhalefetin asgari ücretle ilgili açıklamalarının ciddiyetle bağdaşmadığını söyledi

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Muhalefetin asgari ücretle ilgili açıklamaları ciddiyetle bağdaşmıyor.

03.12.2024 15:53
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Muhalefetin asgari ücretle ilgili açıklamaları ciddiyetle bağdaşmıyor." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu anımsattı. Açıkkapı, şehit Kızıldağ'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır diledi.

Bugünün, Dünya Engelliler Günü olduğunu belirten Açıkkapı, AK Parti olarak engelli vatandaşların hayatlarını her alanda kolaylaştırmak için ciddi projeleri hayata geçirdiklerini, bundan sonra da bu yönde projeler için çalışacaklarını vurguladı.

Asgari ücretle ilgili tartışmalara değinen Açıkkapı, "Muhalefetin asgari ücretle ilgili açıklamaları ciddiyetle bağdaşmıyor. Muhalefetin bu süreci sabote etmemesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Açıkkapı, vatandaşların, asgari ücret konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarını dikkate almalarını istedi.

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere dikkati çeken Açıkkapı, "Halep'te muhalif grupların ilerleyişine Türkiye'nin destek verdiğine" dair iddiaların, asılsız ve gerçek dışı olduğunu söyledi. Açıkkapı, "Türkiye, Suriye'deki krizin ilk gününden itibaren bölgedeki çatışmaların sona ermesi, insani trajedilerin önlenmesi ve kalıcı barışın sağlanması için uluslararası hukuka uygun, ilkeli ve kararlı bir şekilde hareket etmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Açıkkapı, muhalefetin asgari ücretle ilgili açıklamalarının ciddiyetle bağdaşmadığını söyledi - Son Dakika

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