AK Parti'li Açıkkapı, Suriyelilerin onurlu ve güvenli dönüşlerinin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi

Politika

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Suriyelilerin, onurlu ve güvenli bir şekilde ülkelerine dönüşlerinin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Isparta'da eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 6 personel için başsağlığı diledi.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yaşanan gelişmeleri takip ettiklerini belirten Açıkkapı, Suriyelilerin uzun yıllar vatandaşına zulmeden yöneticiler tarafından yönetildiğine işaret etti. Açıkkapı, Türkiye'nin, Esed yönetiminden kaçanları kabul ederek onurlu bir duruş sergilediğini ifade etti.

Suriye'de yeni bir dönem başladığını dile getiren Açıkkapı, Suriyelilerin başta Türkiye olmak üzere, dünyanın birçok yerinden kendi ülkelerine döneceğini tahmin ettiklerini söyledi.

AK Parti'li Açıkkapı, şöyle konuştu:

"Suriyelilerin, onurlu ve güvenli bir şekilde ülkelerine dönüşlerinin sağlanması önemlidir. İnanıyoruz ki Suriye'de bundan sonra demokratik bir süreç yaşanır ve buradaki gruplar bir araya gelerek, vatandaşlarının her türlü güvenliklerini, özgürlüklerini sağlayacak bir yapıya kavuşurlar. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bu merhametli yaklaşımından, onurlu duruşundan dolayı teşekkür ediyorum. Büyük bir liderlik gösterdi ve bölgede bu denli canlı kaybı yaşanırken, Suriyelilere kucak açtı. Türkiye, hem bölgede anahtar ülkedir hem de insancılığın vicdanıdır."