AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, bazı kesimlerin, Suriyelilerin ülkelerine sahip çıkmasından rahatsız olduğunu ifade etti.
Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edildiğini hatırlattı.
Görüşmeler sırasında bazı CHP milletvekillerinin, sınırları aşan sözler sarf ettiğini dile getiren Açıkkapı, sergilenen tavırların milletvekillerine yakışmadığını belirtti.
Suriye'deki Baas rejiminin devrildiğini anımsatan Açıkkapı, bazı kesimlerin, Suriyelilerin ülkelerine sahip çıkmasından rahatsız olduğunu kaydetti.
Açıkkapı, Suriye'deki rejimin yıllarca halkına işkenceler yaptığını, fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriyeli mazlumların sesini dünyaya duyurduğunu vurguladı.
Türkiye'nin zulme ortak olmadığının altını çizen Açıkkapı, "Biz zulme, vicdansızlığa rıza göstermedik. Artık Baas rejiminin 61 yıllık iktidarı karanlığa gömülmüştür. Türkiye'nin duruşu, Cumhurbaşkanımızın vicdanlı duruşu, Suriyelilerin ve mazlumların gözünde müstesna yer tutmuştur." dedi.
Son Dakika › Politika › AK Parti'li Açıkkapı, Suriyelilerin ülkelerine sahip çıkmasının bazı kesimleri rahatsız ettiğini belirtti - Son Dakika
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