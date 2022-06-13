AK Parti'li Akbaşoğlu: Alım gücünün artırılmasına dönük adımlar peşi sıra gelecek - Son Dakika
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AK Parti'li Akbaşoğlu: Alım gücünün artırılmasına dönük adımlar peşi sıra gelecek

13.06.2022 17:00
AK Parti'li Akbaşoğlu: Alım gücünün artırılmasına dönük adımlar peşi sıra gelecek

AK Parti'li Akbaşoğlu: Alım gücünün artırılmasına dönük adımlar peşi sıra gelecekAK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Temmuz ayı başı itibarıyla ücretlerin artırılmak suretiyle alım gücünün artırılmasına dönük bütün olumlu adımlar peşi sıra inşallah gelecek ve önümüzdeki...

AK Parti'li Akbaşoğlu: Alım gücünün artırılmasına dönük adımlar peşi sıra gelecek

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Temmuz ayı başı itibarıyla ücretlerin artırılmak suretiyle alım gücünün artırılmasına dönük bütün olumlu adımlar peşi sıra inşallah gelecek ve önümüzdeki 2023'ün Ocak ayında da yapılacak olan bu iyileştirmelerle beraber bütün toplum kesimlerinin alım gücünün artacağı bir süreci hep beraber yaşamış olacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, İstanbul Finans Merkez ve sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili kanun tekliflerinin bu hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde olacağını söyledi. Akbaşoğlu, tüm çalışanların durumlarının iyileştirilmesine ilişkin önemli bazı başlıkların da hayata geçirileceğinin bilindiğini kaydederek "Bugüne kadar hiçbir zaman toplumumuzun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik. İnşallah hiçbir zaman enflasyona ezdirmeyeceğimizi, bu konuda samimiyetle ve büyük bir gayretle çalıştığımız milletimizin hafızasındadır. Açıkladığımız desteklemeler ile buğdayda, arpada, çayda ortaya koyduğumuz fiyatlandırmalarla ve çiftçimize her alanda desteğimizi devam ettirecek paketlerle ve bu manada inşallah A'dan Z'ye her hususta toplumun bütün kesimlerine dönük olumlu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Temmuz ayı başı itibarıyla ücretlerin artırılmak suretiyle alım gücünün artırılmasına dönük bütün bu olumlu adımlar peşi sıra inşallah gelecek ve önümüzdeki 2023'ün Ocak ayında da yapılacak olan bu iyileştirmelerle beraber bütün toplum kesimlerinin alım gücünün artacağı bir süreci hep beraber yaşamış olacağız" diye konuştu.

'YEREL HİZMETLER ANLAMINDA GÜNDEME GELMELİLER'Akbaşoğlu, Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önlem almadığı iddialarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "Ankara'da yaşanan sel felaketleri ile ilgili meteorolojinin çok daha önceden bildirmesi, gerekli önlemlerin, tedbirlerin alınmasını gerektirebilecek bir zaman aralığını verdiği bu süreç içerisinde İstanbul'da veya Ankara'da yaşanan ve sonuçlarını da hep beraber gördüğümüz olaylarda genel siyaset içindeki tutum ve davranışlarına dönük yaklaşımlarının hem İstanbul hem Ankara belediye başkanları nezdinde yerel anlamdaki hizmetlere yoğunlaşmadıkları açık ve seçik bir şekilde yaşanılan olaylar marifetiyle görülmektedir. Bu manada yaşanan felaketlerin hemen akabinde vatandaşlarla beraber olması gerekenlerin, vatandaşların içinde bulunmaktan uzak bir şekilde adeta kendilerini unutturmaya dönük bir yaklaşım içerisinde olduğu da vatandaşlarımızın gözünden kaçmamaktadır. Genel siyasette cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi hususlarla gündeme gelmektense yerel hizmetler anlamında gündeme gelmeleri daha doğru olacaktır."'ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Akbaşoğlu, HDP milletvekilinin polise tokat atmasının anımsatılması üzerine de "Asla ve kata hiç kimsenin kabul edebileceği bir  yaklaşım değildir. Terörü ve teröristi savunmak kimsenin haddi ve hakkı değildir. Hele devletin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğü üzerine yemin eden milletvekillerinin terörist başı ile ilgili bir gösteride bulunması ve bunlara öncülük ederek kamu görevlisine yumruk atması ancak ve ancak lanetlenmesi gereken bir davranıştır. Asla kabul edilemez ve mutlaka ceza hukuku bakımından da gerekli işlemler, ilgili ve yetkili kişi ve kurumlar tarafından başlatılıp gereği yapılacaktır" diye konuştu. AK Parti'li Akbaşoğlu, CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'in adalar açıklaması ile ilgili ise "Yunanlıların tezlerini desteklemeye dönük bir yaklaşım. Yunan tezlerine içeriden destek vermeye dönük bu yaklaşım ancak olsa olsa beşinci kol faaliyeti olarak değerlendirilebilir. Bunun asla ve kata kabul edilebilir herhangi bir yönü yoktur. Zinhar reddediyoruz" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Açıklaması
Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Akbaşoğlu: Alım gücünün artırılmasına dönük adımlar peşi sıra gelecek - Son Dakika

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