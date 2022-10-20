AK Parti'li Aydemir'den TTB Başkanı Fincancı'ya tepki - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Aydemir'den TTB Başkanı Fincancı'ya tepki

20.10.2022 16:06
AK Parti'li Aydemir'den TTB Başkanı Fincancı'ya tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya yönelik sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın Kürtlerin düşmanı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele ettiğini, teröristlerin inlerinden çıkamaz hale geldiğini ifade eden Aydemir, bu durumun Kürt düşmanlarını, Türkiye düşmanlarını rahatsız ettiğini vurguladı. Aydemir, şöyle devam etti:

"İhaneti tescilli, her konuşmasında Kürt'e düşmanlığını aşikar eden, bunu ordumuza iftira atarak yapan bir imansız, vicdansız var: Tabipler Birliği Başkanı. Yazıklar olsun, PKK'nın kanalına çıkmış orada iftira ediyor. CHP'liler bunu bu kürsüye getirip konuşturdular. Buna kim destek vermiş. Selahattin Demirtaş tweet atmış. Onunla kahvaltı özlemi çekenler nerede? Ona her gün özgürlük isteyenler nerede, çıksın söylesinler bakalım. Ordumuza iftira atan bu kitapsızların yanında nasıl dururlar?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisine katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile diyaloğunun çarpıtıldığını belirten Aydemir, "Cumhurbaşkanı'mız her seferinde Kürt ayrı, PKK ayrı demiştir. Cumhurbaşkanı'mız Kürt vatandaşlarımıza da çocuk önerisinde bulunuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Denizli haberi! Denizli Tabip Odası, TTB Başkanı Fincancı'nın istifasını istedi Denizli haberi! Denizli Tabip Odası, TTB Başkanı Fincancı'nın istifasını istedi Şanlıurfa haberi! TBMM Başkanlığından Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama Açıklaması Şanlıurfa haberi! TBMM Başkanlığından Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama Açıklaması Bursa haber... Bakan Koca: Binali Yıldırım'ın aracı kaza yaptı Bursa haber... Bakan Koca: Binali Yıldırım'ın aracı kaza yaptı

Şebnem Korur Fincancı, Milletvekili, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir'den TTB Başkanı Fincancı'ya tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
20:19 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!
20:09 Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 23:06:55. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir'den TTB Başkanı Fincancı'ya tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement