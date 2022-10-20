AK Parti'li Aydemir'den TTB Başkanı Fincancı'ya tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın Kürtlerin düşmanı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele ettiğini, teröristlerin inlerinden çıkamaz hale geldiğini ifade eden Aydemir, bu durumun Kürt düşmanlarını, Türkiye düşmanlarını rahatsız ettiğini vurguladı. Aydemir, şöyle devam etti:

"İhaneti tescilli, her konuşmasında Kürt'e düşmanlığını aşikar eden, bunu ordumuza iftira atarak yapan bir imansız, vicdansız var: Tabipler Birliği Başkanı. Yazıklar olsun, PKK'nın kanalına çıkmış orada iftira ediyor. CHP'liler bunu bu kürsüye getirip konuşturdular. Buna kim destek vermiş. Selahattin Demirtaş tweet atmış. Onunla kahvaltı özlemi çekenler nerede? Ona her gün özgürlük isteyenler nerede, çıksın söylesinler bakalım. Ordumuza iftira atan bu kitapsızların yanında nasıl dururlar?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisine katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile diyaloğunun çarpıtıldığını belirten Aydemir, "Cumhurbaşkanı'mız her seferinde Kürt ayrı, PKK ayrı demiştir. Cumhurbaşkanı'mız Kürt vatandaşlarımıza da çocuk önerisinde bulunuyor." diye konuştu.