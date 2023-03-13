AK Parti'li Aydemir: "Nerede terörist varsa tamamı Millet İttifakı'nı destekliyor" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "Nerede terörist varsa tamamı Millet İttifakı'nı destekliyor"

13.03.2023 13:44
AK Parti'li Aydemir: "Nerede terörist varsa tamamı Millet İttifakı'nı destekliyor"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Nerede terörist varsa tamamı Millet İttifakı'nı destekliyor.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Nerede terörist varsa tamamı Millet İttifakı'nı destekliyor." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın, 2023 seçimlerine yönelik sözlerini içeren videoyu izleterek, "Bu vatan haini çok açık biçimde Millet İttifakı'na destek verdiğini söylüyor." diye konuştu.

Kalkan'ın, "Bugüne kadar AK Parti ile MHP iktidarına en büyük zararı biz verdik." sözünü aktaran Aydemir, "(Biz) dediği; PKK'lılar, bölücüler, bu milleti yıllarca terörün cenderesine düşüren kitapsızlar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini söylüyorlar. Nerede terörist varsa tamamı Millet İttifakı'nı destekliyor; PKK'sı, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, DHKP-C'si, tamamı Millet İttifakı'nın arkasında konuşlanmış durumdalar." ifadelerini kullandı.

"Millet İttifakı'nın paydaşlarından hiçbirinin bu duruma en ufak eleştirisi bulunmadığını" öne süren Aydemir, şöyle devam etti:

"Onlar da PKK'yı eleştirmiyorlar, PKK'yı adeta partner olarak görüyorlar. Buradan ders çıkarmamız gerekmez mi? On binlerce insanımızın kanında parmağı olan, böylesine imansız bir terörist yapı sizi destekleyecek ve bu millet de bunu göre göre sizin arkanızda duracak öyle mi? Olmayacak, göreceksiniz. Bu millet ferasetiyle basiretiyle devletinin, liderinin yanında olacak. Cumhur İttifakı'nın yanında olacak. Seçime 62 gün var. Herkes başını ellerinin arasına alarak şunu düşünmeli: Evlatlarımızın yeniden terörle muhatap olmasını mı istiyoruz yoksa ülkenin gelişmesine, kalkınmasına ön açacak girişimlerin yanında mı olmalıyız?"

Aydemir, "Millet İttifakı'nın yalanla iftirayla yürüyen siyasi bir yapı" olduğunu, bu yapının bu millete zerre faydasının olmadığını söyledi.

Bir soru üzerine, Hür Dava Partisine (HÜDA PAR) yönelik eleştirilere de değinen Aydemir, "HÜDA PAR, Türk bayraklarının altında miting yapıyor. HÜDA PAR'ı PKK tarif ediyor; 'Kürdistan özgürlük hareketimizin önüne çıkan engel.' diyor. Onun ötesine niye bakıyoruz, bunu ötesi yok ki. Bu milletin düşmanı, HÜDA PAR'ın baş düşmanları olduğunu söylüyor. Öyleyse 'HÜDA PAR bu milletin yanındadır.' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Nerede terörist varsa tamamı Millet İttifakı'nı destekliyor' - Son Dakika


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