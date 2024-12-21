AK Parti'li Efkan Ala, partisinin Muğla İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li Efkan Ala, partisinin Muğla İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatının 5,5 milyar doları geçtiğini belirterek, "İHA ve SİHA'ları satıyoruz artık." dedi.

21.12.2024 16:49
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatının 5,5 milyar doları geçtiğini belirterek, "İHA ve SİHA'ları satıyoruz artık." dedi.

Ala, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi"nde, partilerinin milletin desteğiyle Türkiye'yi üç kat büyüttüğünü söyledi.

Siyasi istikrarın devam etmesiyle büyümenin süreceğini belirten Ala, "Etrafımızda birçok hadise olup bitiyor ama Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bütün riskleri fırsata dönüştürebiliriz. 22 yıldır iktidardayız ve heyecanımız aynı şekilde devam ediyor. Bütün bu işlere imza atan liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yanında kadrosu ve onlara bu gücü veren millet." diye konuştu.

"Bizim her bir sandığımız, petrol kuyusundan çok daha kıymetlidir"

Ala, Türkiye'nin bazı konularda hayal bile edilemeyecek başarılara imza attığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada savunma sanayisi dediğimizde aklımıza bir şey gelmezdi. Dışarıdan, terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz bazı malzemeleri alalım diyorduk ama bize vermiyorlardı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracatı bugün 5,5 milyar doları geçti. İHA ve SİHA'ları satıyoruz artık. Cumhurbaşkanımıza bu başarılara imza atma yetkisini de bu millet veriyor. Bu ülkenin petrol kuyuları yok. Irak dünyanın petrolünün yüzde 9'una sahip. Sizin sandıktan çıkardığınız istikrarı Irak'ta çıkaramadıkları için dünyanın en fakir, en problemli ülkelerinden birisi. Bizim en büyük hazinemiz sandığımız. Bizim her bir sandığımız, petrol kuyusundan çok daha kıymetlidir. Sandığı bu kadar önemserken Gabar'da petrolü de Karadeniz'de doğal gazı da biz çıkarıyoruz. Yeter ki siz arkamızda durun ve bu hareket heyecanıyla yoluna devam etsin."

AK Parti'nin problemleri ötelemediğini, görmezden gelmediğini, problemleri çözerek yoluna devam ettiğini dile getiren Ala, bu anlayışla bugün dünyanın 16 ülkesinde Türk askerinin barışa katkıda bulunduğunu vurguladı.

Ala, Türk askerinin sınır dışında birçok yerde başarıdan başarıya koştuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

" Suriye'de olanı biteni görüyorsunuz. Orada Baas rejimi çöktü ve halk iktidarı ele aldı. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki politikalarını bütün devlet başkanları takdir ve tebrik ediyor. Ama bizim muhalefet de maalesef o Baas rejimiyle çöküntü altında kaldı ve politikalarından bir türlü vazgeçemedi. Kendi iç kargaşalarının da dışavurumu olarak bu başarıyı da hazmedemediler. Çürümüş bitmiş politikalarını gizlemek için ayaklarına taş değse Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye saldırıyorlar. Kendi içleri Orta Doğu kadar karışık. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan onların içindeki karışıklıkları da çözebilir. Bize saldırmalarının sebebi aslında bizden yardım istemeleri. Şunu hatırlatıyorum, Cumhurbaşkanımızın çok işi var. Bir ayda 20'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla görüştü. Uluslararası toplantılara katıldı. Yani muhalefetin iç karışıklığını düzeltmek için ayıracak vakti yok. Olsa size de zaman ayırırız. Bizim size tavsiyemiz, gelin örnek alın AK Parti'yi ve icraatlarla, başarılarla adınızdan söz ettirin.

Biz etrafımızdaki kargaşaları düzeltmek için çaba gösteriyoruz. Rusya- Ukrayna arasındaki savaşta da dünyaya örnek olacak inisiyatifi yine Cumhurbaşkanımız aldı. O inisiyatifi aldı ve oradaki krizi çözdü. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bugün ana muhalefetin konumunu görüyorsunuz. Her gün biri birine bir şey söylüyor, yeni bir politika üretemiyorlar. Sadece AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı'na saldırıda birleşiyorlar. hiçbir netice alamazlar alamayacaklar. Şuan Türkiye'de bütün araştırmalar gösteriyor ki yine AK Parti birinci parti ve bunun altındaki imza yine millete ait. Biz birlikte oldukça daha çok başarılara imza atacağız. Allah'ın izniyle Türkiye'yi yine dünyanın en iyi 10 ülkesi arasına sokacağız."

"22 yıldır millete aynı heyecan ve motivasyonla hizmet etmeye devam ettik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de parti kurulduğu günden bu yana mücadele eden teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Teşkilatın işinin mutfakta olduğunu belirten Kandemir, "Gönlüne ulaşacağımız insanların dizinin dibine oturuyoruz. Nereye gidersek gidelim Türkiye'nin dört bir yanında Cumhurbaşkanımıza aşık milyonlar karşılıyor. Hamdolsun böyle bir teşkilatın mensuplarıyız." dedi.

AK Parti'nin liderinin ardından hep doğru yerde durmuş, doğru bir hareket olduğunu dile getiren Kandemir, 22 yıldır millete aynı heyecan ve motivasyonla hizmet etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Kandemir, şunları kaydetti:

"Nice badireler atlattık, sıkıntılardan, dertlerden, kederlerin içerisinden yeni bir Türkiye inşa ettik. Liderimizi hedef alan nice saldırıları püskürttük. Milletimizin bize inancı ve itimadıyla bir hikaye yazdık. 8. Olağan Kongre süreci yeniden doğuş, yeni hedeflere varış ve bir şahlanışın adı olacak. Liderimizin ardında yapılacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. AK Parti Türkiye'yi yeniden inşa etti. Sizlerle beraber aydınlık yarınlara yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, AK Parti, Politika, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, SİHA, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Efkan Ala, partisinin Muğla İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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