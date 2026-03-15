AK Parti\'li Elitaş: Makamların hiçbiri kalıcı değil ama bu vatan toprağı baki

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Kayseri'ye geldi. Elitaş, bu kapsamda MÜSİAD tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına katıldı. Türkiye'nin milli savunma hamlelerine dikkat çeken Elitaş, "Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayine dönebilmesi için savunma sanayindeki yapılması gerekenler ne olması gerektiği konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın bizleri, askerleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni cesaretlendirmesi ile birlikte ortaya çıkan bugün yaşadığımız çok önemli gelişmeleri görüyoruz. Eğer bir halife, bir komutan, bir lider 'Yürü' demediği sürece, arkadan gelenlerin hiçbiri yürümez. Onlar kendilerine ne tarif ederlerse o işi yaparlar. İşletme sahibi arkadaşlarımız var. İşletmelerinde çalışana bir iş tarif ederseniz sadece o işi yapmakla mükelleftir. Ama birisi bir komutan, bir lider, 'işte yürüyün bu işi yapmamız gerekiyor' dediğinde arkadaki çalışanlar da birlikte inanırsa, komutana güvenirse hedefe ulaşmamak için hiçbir sebep yoktur. İşte o lider 'yürüyün' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır ve arkasındaki çalışanlar da Türk milletidir" diye konuştu.

'50 KİŞİLİK KOMİSYONDA 48 KİŞİ RAPORA EVET DEDİ'

Son yıllarda dünya genelinde yaşanan gelişmelere de değinen Mustafa Elitaş, "Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıktığı, 13 yıldır devam eden Suriye'deki iç savaşın kanlı kavganın olduğu bir dönemde İran'a yapılacak müdahale, Irak'a yapılacak müdahale sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki; 'Önce iç meselelerimizi takip edelim. Ramazan ayının birbirimize yaptığımız tavsiye gibi küslerin barıştığı, dargınların kucaklaştığı, 86 milyonun bir ve beraber olduğu Türkiye'yi şekillendirelim' dedi. Bugün Terörsüz Türkiye ile ilgili adımların atılmasının ilk hareketi 26 Ağustos 2024 tarihindeki Malazgirt konuşmasıyla başlayan süreç. Bugün komisyonumuz şubat ayının başında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına komisyon raporunu sundu. 50 milletvekili vardı. Bir siyasi parti temsil edilmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan bütün siyasi partiler temsil edildi. Bir milletvekili dahi olan parti bir temsilci verdi. Her partinin ağırlığına göre temsilci koydular. Bakın altını çiziyorum. X partisi bir milletvekili var. O komisyonda temsil edildi. 50 kişilik komisyon üyelerinden 48'i komisyon raporuna evet dedi. İki kişi hayır dedi" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ BİR VİZYON ORTAYA KOYDU'

İran'daki gelişmelere de değinen Elitaş, şunları söyledi:

"Bakın değerli kardeşlerim, İsrail-İran'ın yaptığı füze saldırısının sonucunda bombalamanın sonucunda bir ifade kullandı. İran halkına dedi ki; 'Ey İran halkı, kendi kaderini tayin etme hakkınız size aittir. Başınızdaki iktidarı devirin, idare sizin olsun' dedi. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın 2024 tarihindeki ortaya koyduğu gerçek vizyon buydu. Dedi ki; 'Birileri Türkiye'nin içerisindeki buhranı, taşeron bir örgütün, birilerinin adına yaptığı şövalyeliği veya birilerinin adına yaptığı o konunun tek savunucusu benim şeklindeki ifadelerine dikkat edin, Türkiye ile ilgili oynanmakta olan oyunlar var. Bunun önünü keselim. Ne yapalım? 'Kucaklaşalım, bir ve beraber olalım dedi'."

'BU MİLLET FERASETLİ MİLLET'

Terörsüz Türkiye sürecine olan desteğe de vurgu yapan Mustafa Elitaş, şöyle konuştu:

"Hamdolsun bu konuyla ilgili Cumhur İttifakımız ve diğer bütün siyasi partiler de dahil olmak üzere milletin birliği ve bekası ve geleceği için yavrularımızın huzur içerisinde yaşayacağı büyük Türkiye ve dünya için aklı selim olan herkes bu konuda destek verdi. Şimdi bakıyorum. Birlikte siyaset yaptığımız, birlikte milletvekili olarak görev yaptığımız, birlikte bir partinin yetkilisi olarak görevde bulunduğumuz ama şimdi genel başkan olarak çalışan arkadaşlarımızın kendilerini yakından tanıyorum. Çok iyi biliyorum. Meclisin arka odalarında çok muhabbet ettik. Türkiye meselelerini çok değerlendirdik. Çok konuştuk ama gördük ki, memleket meselesi olduğunda en yüksek noktada ittifak ettik. Ama, şimdi o siyasi parti genel başkanlarının bir oy uğruna, bin oy uğruna, binde bir oyunu arttırmak için, yüzde 1 oyunu arttırabilmek için kamuoyunu tahrik edecek, kamuoyunu yanlış bilgilerden yaptıkları konuşmaları duydukça inanın şaşkınlığa dönüyorum. Ne olur bu makamların hiçbiri kimseye kalıcı değil. Biz gelip geçiciyiz. Ama bu vatan 786 bin kilometre karelik vatan toprağı bakidir. İlelebet cumhuriyet ile demokrasi ile idare edilecektir ve yavrularımıza bunları en iyi şekilde teslim edeceğiz. İşte onun için diyorum ki; herhangi bir siyasi beklenti uğruna değil. Ülkemizin geleceği uğruna gelin samimiyetle doğru neyse onu yapalım kardeşliğimizi pekiştirelim. Bu millet ferasetli millet. Bu milletin terazisi sarrafın terazisinden, kuyumcu terazisinden daha hassas bir millet."