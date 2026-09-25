AK Parti'li İnan: Gelsinler, buradaki çalışmayı incelesinler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'li İnan: Gelsinler, buradaki çalışmayı incelesinler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti\'li İnan: Gelsinler, buradaki çalışmayı incelesinler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'deki Tarihi Un Fabrikası Binası restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarına 'Gelsinler, buradaki çalışmayı incelesinler' demek istiyorum.

İZMİR'deki Tarihi Un Fabrikası Binası restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarına 'Gelsinler, buradaki çalışmayı incelesinler' demek istiyorum. Çünkü inceledikten sonra eğer gram siyasete dair, yapmış oldukları milletvekilliği süresince topluma karşı ve İzmir'e karşı sorumlulukları varsa bu eserin ihyasını gördükten sonra çıkarlar; İzmirli gençlerden ve İzmirlilerden özür dilerler" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir programı kapsamında Tarihi Un Fabrikası Binası restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Programa; İnan'ın yanı sıra, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve ilçe başkanları da katıldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan İnan, Tarihi Un Fabrikası Binası'nın yaklaşık 7-8 ay önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildiğini söyleyerek, "O günden itibaren 'Bu güzel eseri şehre nasıl kazandırabiliriz?' diye milletvekillerimizle ve bakanlığımızla çok kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Değerlendirmelerde bulunurken Sayın Özgür Özel ve arkadaşları yapacağımız bu güzel eseri enfekte etmek için her türlü yalan, iftira ve hezeyanlarla İzmirlileri ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmelerde bulunarak şahsımızı ve partimizi hedef alarak çeşitli iftiralarda bulunmuştu. Şimdi ben Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarına 'Gelsinler, buradaki çalışmayı incelesinler' demek istiyorum. Çünkü inceledikten sonra eğer gram siyasete dair, yapmış oldukları milletvekilliği süresince topluma karşı ve İzmir'e karşı sorumlulukları varsa bu eserin ihyasını gördükten sonra çıkarlar; İzmirli gençlerden ve İzmirlilerden özür dilerler. Çünkü iftiralarında sürekli 'Şuraya, buraya verecekler, peşkeş çekecekler' diye partimizi hedef alan çok çirkin iftiraları Sayın Özgür Özel ve arkadaşları protestolarla basının önünde gerçekleştirdiler. Biz de onların yalan olduğunu, asla gerçeği yansıtmadıklarını her fırsatta söyledik" ifadelerini kullandı.

'550 MİLYON TL YATIRIM YAPILDI'

550 milyon TL yatarımla kütüphane yapıldığını ve yakında şehre kazandırılacağını aktaran İnan, şöyle devam etti:

"Senenin sonuna doğru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katılımıyla bu güzel eserin açılışını yapacağız ve İzmirli gençlere kazandıracağız. Daha önce Tekel Kültür Fabrikası'nı da oradaki kütüphane ve kültür abidesini de şehrimize Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümeti kazandırmıştı. Bu eserimizle de şehrin kalbinde Halkapınar'dan Konak'a doğru seyreden, üniversite okumaya gelen hangi gencimiz varsa burada hem akademik çalışmalarını hem kültürel çalışmalarını hem de buradaki tüm kütüphane faaliyetleriyle sosyal etkinlikleri gerçekleştirmek üzere çok müstesna bir eser oldu. Açılış için gün sayıyoruz. Restorasyon çalışmaları çok titizlikle yürütüldü. Müteahhit firmamız, Bölge Müdürlüğümüz gerçekten çok hassas bir çalışmayı ortaya koydu. Tarihi doku yeniden ihya edildi. İzmir'in de bu tarihi dokusunu şehre kazandırdığımızda da şehrimiz büyük bir beğeniyle, hemşerilerimiz büyük bir hevesle ziyaret edeceğinden hiç ama hiç şüphemiz yoktur. Yıl sonuna doğru açılışında hep beraber olacağımızı da müjdeliyorum. Şehrimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: DHA
Eyyüp Kadir İnanYerel HaberlerMilletvekiliKültür SanatÖzgür ÖzelAK PartiPolitikaİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar 8 şüpheli yakalandı TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı
Okul koridorunda “Sevgilime yan baktın“ kavgası Okul koridorunda "Sevgilime yan baktın" kavgası
18:50
Rafael Leao’yu İtalya’da topa tuttular
Rafael Leao'yu İtalya'da topa tuttular
18:40
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı Davutoğlu’na ateş püskürdü
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü
18:24
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
18:18
Matteo Guendouzi’nin cezasında indirime gidildi
Matteo Guendouzi'nin cezasında indirime gidildi
18:13
NATO alarm verdi: Türk F-16’ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
NATO alarm verdi: Türk F-16'ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
18:09
Bir il bu skandalı konuşuyor Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
Bir il bu skandalı konuşuyor! Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
17:52
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
16:56
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 19:20:47. #.0.3#
SON DAKİKA: AK Parti'li İnan: Gelsinler, buradaki çalışmayı incelesinler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei